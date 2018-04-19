HABER

Engellilerden oluşan koronun konserinde duygulu anlar yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:08 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle engellilerin bir araya gelerek kurduğu ''Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu Grubu" Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere 3 dilde konser verdi - Grubun seslendirdiği şarkılarla duygulu anlar yaşandı

MARDİN (AA) - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle engellilerin bir araya gelerek kurduğu ''Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu Grubu" Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere 3 dilde konser verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının "Sanat Engel Tanımaz" projesi kapsamında 6 ay boyunca eğitim alan engelliler ''Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu Grubu''nu kurdu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde kendi sundukları programda müzik aletlerini de kendileri çalan engelliler, Türkçe, Arapça ve Kürkçe şarkı ve türkü söyledi, şiir okudu.

Koro seslendirdiği şarkılarla duygulu anlar yaşattı. Beğeniyle izlenen programda, davetliler grubu uzun süre alkışladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Artuklu Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, koro ile türkü söyledi.

Yaman, programda yaptığı konuşmada, Mardin'in hikayesini hep birlikte yazdıklarını söyledi.

Mardin'in her alanda ilerlediğini, bunda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini aktaran Yaman, şöyle dedi:

''Artık Mardin bir huzur şehri oluyor. Mardin sizin sayenizde engelli ve çocuk dostu bir şehir oluyor. Mardin hep birlikte başardığımız, başaracağımız bir şehir oluyor. 1,5 senedir sizin için çalışıyoruz dedik. Koyduğumuz hedefleri hep beraber sizin de desteğinizle yerine getiriyoruz ve başarıyoruz. Yeniden yazdığımız bu şehrin hikayesini birlikte başaracağız. Her an sizler için çalışacağız.''

Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk da benzer programların süreceğini kaydetti.

Grup üyelerinden görme engelli rehberlik öğretmen Riyad Tezcan ise böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konser öncesi tatlı bir heyecan yaşadıklarını aktaran Tezcan, şöyle konuştu:

"Her zaman aklımızda olan bir projeydi. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu. Örnek olacak bir program. Engellilik bir kader değildir, insan bunu değiştirebilir ya da onunla yaşamayı öğrenip daha güzel şeyler yapabilir."

THY'den yolculara erken seçim müjdesiTHY'den yolculara erken seçim müjdesi
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
Son seçim anketleri erken seçim için ne diyorSon seçim anketleri erken seçim için ne diyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli koro mardin

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

THY'den 24 Haziran erken seçimi için yeni düzenleme

THY'den 24 Haziran erken seçimi için yeni düzenleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.