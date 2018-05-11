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Engellilere davullu zurnalı asker uğurlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta engelli 75 kişi, ellerine kınaları yakılıp davul zurna ve mehter eşliğinde bir günlüğüne temsili askerliğe uğurlandı

Kahramanmaraş'ta engelli 75 kişi, ellerine kınaları yakılıp davul zurna ve mehter eşliğinde bir günlüğüne temsili askerliğe uğurlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Kültürpark'ta gerçekleştirilen asker uğurlaması etkinliğine, kenttekilerin yanı sıra Kilis ve Gaziantep'ten de gelen asker adayları katıldı. Burada ellerine yakılan engelliler, asker kınalarının ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekip mehter takımı marşları eşliğinde bir süre yürüyüş yaptı.

Davul zurna eşliğinde engelliler, bir günlük temsil askerlik için 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Hayri Tarhan Kışlasına uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman engellilerin yanında olduklarını, dün onlara yönelik yapılan programın ardından bugün de engellileri askere uğurladıklarını söyledi.

75 engellinin kınalarını yakıp heyecanına ortak olduklarını dile getiren Çetinkaya, "Davul zurna eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler. Aksu kışlamıza yine davul zurnalar eşliğinde askere uğurladık. Orada askerlerimiz askeri elbiselerini giyerek yemin törenine katılacaklar ve bir günlük askerliklerini tamamlayacaklar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç’un direktifleri doğrultusunda engelsiz bir Kahramanmaraş için gece gündüz demeden halkımıza hizmet etme gayretindeyiz." dedi.

Aileler de çocuklarını bir günlük de olsa asker etmenin mutluluğunu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik engelli Kahramanmaraş

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