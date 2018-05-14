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Engellilere dikkat çekmek için vinçle 35 metre yükseldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği'nce (TOFD) toplumda engelliler yararına farkındalık oluşturulması için başlatılan 'Benimle çıkar mısın?' projesi kapsamında, İzmir'de yaşayan Bahar Kaya ve omurilik felçlisi Okan Aracagök, itfaiye vincine binerek, 35 metre yükseldi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği'nce (TOFD) toplumda engelliler yararına farkındalık oluşturulması için başlatılan 'Benimle çıkar mısın?' projesi kapsamında, İzmir'de yaşayan Bahar Kaya ve omurilik felçlisi Okan Aracagök, itfaiye vincine binerek, 35 metre yükseldi. TOFD tarafından 2015 yılında engelliler yararına farkındalık oluşturmak ve engellilerin toplumla olan ilişkisini güçlendirmek amacıyla başlatılan 'Benimle çıkar mısın?' projesi ilk kez İzmir'de uygulandı. Proje kapsamında, TOFD'nin sponsoru olan otelde, çevre ilişkileri sorumlusu olarak çalışan Bahar Kaya, İzmir'de yaşayan omurilik felçlisi Okan Aracagök'e itfaiye vincine binerek, metrelerce yükseğe çıkmayı teklif etti. Aracagök'ün teklifi kabul etmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli imkanları sağlamasının ardından ikili, Tepecik semtindeki İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda buluştu. Saatler 10.00'u gösterdiğinde, Kaya ve Aracagök'ün bindiği itfaiye vinci yükselmeye başladı. Birlikte 35 metre yükselen ikili, havada fotoğraf da çekti. Yere indikten sonra açıklama yapan Okan Aracagök, projeyi ilk kez İzmir'de hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Bu kadar yükselmek hayallerimden bir tanesiydi. Birçok hayalim var, bazıları da burada söylenmeyecek kadar ekstrem. Onlardan birini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi. Teklifi yapan Bahar Kaya ise "Bu projede; bir gönüllü, engelli bir bireye herhangi bir yere gitmeyi teklif ediyor. Ben de Okan'a 'Yükseğe çıkmak ister misin?' diye sordum. O da kabul etti ve birlikte çok heyecanlı bir deneyim yaşadık. Umarım engelli bireyler konusunda bir farkındalık sağlayabilir ve onların yaşam kalitelerini yükseltmeleri noktasında katkı verebiliriz. Bu kadar yükselmek, harika bir duyguydu" diye konuştu. Etkinlik sonrası Okan Aracagök ve Bahar Kaya, itfaiye ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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