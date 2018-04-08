Engellilere gözle bilgisayar kullandıran yazılım geliştirdi

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de 11. sınıf öğrencisi Mehmet Hamza Erol, ellerini kullanamayan bireylerin, bilgisayarı gözleriyle komuta edebilmesine olanak sağlayan düşük maliyetli bir proje geliştirdi.

Uğur Okulları öğrencisi Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 senedir TÜBİTAK'ın proje yarışması için araştırma yaptığını, birkaç ülkede geliştirilmiş olan, el ve parmaklarından engelli bireylerin bilgisayar kullanmasına yardımcı gözlükler üzerine çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Erol, bu işleve sahip en ucuz gözlüğün 60 dolar olduğunu, daha düşük maliyette bir yazılım geliştirmek için çalışmalara başladığını ifade etti.

Gözlüğün sağ tarafına bakır teller ile "yılan kamera" sabitlediğini belirten Erol, "Yılan kamera ile anlık olarak gözün fotoğrafı alınıyor, USB kablo aracılığıyla bilgisayara gönderiliyor. Bilgisayardaki yazılım ile bilgisayar faresinin nereye oynatılacağı belirleniyor. Kısacası gözlerinizle bilgisayar faresini hareket ettirerek bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Bu teknolojiyi ellerini kullanamayan engelli bireyler kullanabilir. Böylelikle fareyi oynatabilir, ekranda gezinebilir." diye konuştu.