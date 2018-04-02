Engellileri en iyi anlayan yazardan farkındalık semineri

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, "Hayat Melodisi" isimli kitabıyla tanınan bedensel engelli lise son sınıf öğrencisi Büşragül Çelik, konuşmacı olarak katıldığı “Toplum Gözünde Engelliler” adlı seminerde günlük hayatından yaşadığı kesitleri katılımcılarla paylaştı.

Akhisar Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, öğrenciler ve okul idarecileri yoğun ilgi gösterdi. Seminere konuşmacı olarak katılan Büşragül Çelik, okumayı ve okulu çok sevdiğini anlatarak, "Ben Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Bizler her ne kadar engelli olsak da toplumun gözünde ’Bak bu engelli’ diye anılsak da ben şuna inanıyorum ve hep söylüyorum, imkansız kelimesinin içinde imkan kelimesi olduğu sürece başarılamayacak bir şey yoktur, yeter ki isteyelim. Buradan sizlere bir soru sormak istiyorum. İçinizde bedensel, zihinsel, işitme veya görme engelli var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Allah da kimsenin başına vermesin. Peki ya engelli adayı olan var mı? Evet, hepimiz tabi ki. Yarın hatta 1 dakika sonra başımıza ne geleceğini bilemiyoruz çünkü. İlk önce ön yargımızı yenmemiz lazım. Ardından da tabi ki çok okumak. Benim hiç kitap çıkarma niyetim yoktu. Okuduğum kitaplardan etkilenerek yazdığım şiirler ve yazılarımı gören öğretmenlerim ve çevremdeki dostlarımın ’Sen bu yazdıklarını bir kitaba dönüştür’ demesi ile bu başarıyı yakaladım. Şunu görüyorum ki hepiniz daha ben yaşlarda gözleri ışıl ışıl genç arkadaşlarımsınız. Sizlerin de bu başarıyı yakalayacağınızı ümit ediyorum. Ben bu günlere çok kitap okuyarak geldim. İnşallah sizler de bu başarıyı yakalar ve geleceğin yazarları olursunuz" dedi.

Programın sonunda Akhisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Şahin, genç yazar Büşragül Çelik’e konuşmasından dolayı teşekkürlerini sunarak, çiçek takdim etti.