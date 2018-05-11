Engellilerin askerlik heyecanı

Yalova ve Çanakkale'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.
Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen törende, 27 engelli, ellerini silah ve Türk bayrağı üzerine koyarak yemin etti. Törende, solunum cihazına bağlı Fatih Geçit de yemin ederek askerlik heyecanı yaşadı.
Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Şafak Aksungur, yaptığı konuşmada, askerlerin silah, bayrak ve namus üzerine yemin ettiklerini söyledi.
Törene katılan gençlerle gurur duyduklarını belirten Aksungur, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir gün dahi olsa askeri ortamı yaşamalarını ve bu duyguyu tatmalarına imkan sağlamaya çalışıldı. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen düşünceler, bizler için büyük bir manevi güç kaynağıdır." dedi.
Daha sonra er Aydoğan Turna tarafından yaş kütüğüne devre plaketi çakıldı. Yalova Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, yemin eden gençlere terhis belgelerini verdi.
Tören, gençlerin aileleriyle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
- Çanakkale
Çanakkale'de 36 engelli genç, bir günlük temsili askerlik yaptı.
Aileleriyle Nara Burnu'na gelen engelli gençlere, Çanakkale Boğaz Komutanlığında harp silah araçları tanıtıldı ve temel askerlik eğitimi verildi.
Daha sonra Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül'ün katılımıyla yemin törenine geçildi. Üniforma giyen engelli gençler, yanlarında bulunan askerlerle Deniz Müzesi Komutanlığı Konferans Salonu'nda bir günlük askerlik görevi için yemin etti.
Algül, burada yaptığı konuşmada, "Şehitler ve kahraman gaziler diyarı Çanakkale'de 36 engelli gencimiz, kutsal vatani görev olan askerlik hizmetini yerine getirmek için icra ettikleri askerlik yemini ile milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerini almışlardır." dedi.
Engelli erlere terhis belgelerinin protokol tarafından verilmesinin ardından sona eren törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, daire müdürleri ve askeri erkan ile engelli erlerin aileleri katıldı.
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