Engellilerin askerlik heyecanı

Yalova ve Çanakkale'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen törende, 27 engelli, ellerini silah ve Türk bayrağı üzerine koyarak yemin etti. Törende, solunum cihazına bağlı Fatih Geçit de yemin ederek askerlik heyecanı yaşadı.

Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Şafak Aksungur, yaptığı konuşmada, askerlerin silah, bayrak ve namus üzerine yemin ettiklerini söyledi.

Törene katılan gençlerle gurur duyduklarını belirten Aksungur, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir gün dahi olsa askeri ortamı yaşamalarını ve bu duyguyu tatmalarına imkan sağlamaya çalışıldı. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen düşünceler, bizler için büyük bir manevi güç kaynağıdır." dedi.

Daha sonra er Aydoğan Turna tarafından yaş kütüğüne devre plaketi çakıldı. Yalova Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, yemin eden gençlere terhis belgelerini verdi.