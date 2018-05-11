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Engellilerin askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:15 | Son Güncelleme

Aydın'da ellerine kına yakılıp asker eğlencesi yaptırılan 37 engelli temsili olarak bir gün askerlik yaptı - Engellilerden Altın: - "Bugün üniformamı giydim. Bunu yaşatanlardan Allah razı olsun. Sevinçliyim, mutluyum. Ne mutlu Türk'üm diyene"

Aydın'da 37 engelli genç, temsili askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

Temsili olarak bir gün askerlik yapacak olan 37 engelli, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda davul zurna ile karşılandı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte ellerine kına yakılan engelliler, rütbeli personel ve askerlerle zeybek oynadı.

Buradaki eğlencenin ardından engelliler, temel askerlik eğitimi için konvoyla Aydın Jandarma 1. Eğitim Tabur Komutanlığına götürüldü.

Rütbeli personel ve erler tarafından karşılanan engellilerin, askeri kıyafetleri giydirilip, asker tıraşları yapıldı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından yemin eden 37 gencin aileleri duygulu anlar yaşadı.

Törene katılan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın İl Jandarma Komutanı Selahattin Acara, ant içen engellileri tebrik etti.

Protokol üyelerince gençlere temsili terhis belgeleri verildi.

Engelli Ali Yerlikaya, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duygu. Allah yaşamayanlara yaşatsın. Bir günlük de olsa bu görevi yapmak benim için bir onurdur." dedi.

Mustafa Altın da "Askerliği yaşamayı çok istemiştim. Bugün çok mutluyum. Bugün üniformamı giydim. Bunu yaşatanlardan Allah razı olsun. Sevinçliyim, mutluyum. Ne mutlu Türk'üm diyene." diye konuştu.

Engelli Yusuf Belketin ise asker olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.

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askerlik engelli temsili

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