Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda 48 engelli "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Jandarma Komutanlığının bahçesine aileleriyle gelen zihinsel ve bedensel engelli 48 kişi, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türk milletinin ölümü göze alarak gözünü bile kırpmadan her türlü zorluğa göğüs gerdiğini söyledi.

En son 15 Temmuz'da bu toplumun uçak, helikopter ve bombalara göğsünü nasıl siper ettiğini gördüklerini vurgulayan Yavuz, "Böylesine yiğit, ölüme gül bahçesine girercesine koşan başka bir millet, başka birey bulmak mümkün değil. O yüzden Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin." dedi.

Yavuz, son yıllarda devletin ve hükümetin sosyal politikalar anlamında yaptığı çalışmaları taktirle andıklarını ifade ederek, "Daha önce insanlar engelli çocuklarını toplumdan saklar ve soyutlardı. Bugün hamdolsun ki rehabilitasyon merkezlerimiz var. Evinden engellilerimizi alıyoruz, rehabilitasyon merkezlerine kadar götürüyoruz. Soysal devlet de budur." diye konuştu.