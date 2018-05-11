Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda 48 engelli "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.
Jandarma Komutanlığının bahçesine aileleriyle gelen zihinsel ve bedensel engelli 48 kişi, bir günlük eğitim için üniforma giydi.
Düzenlenen törende bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türk milletinin ölümü göze alarak gözünü bile kırpmadan her türlü zorluğa göğüs gerdiğini söyledi.
En son 15 Temmuz'da bu toplumun uçak, helikopter ve bombalara göğsünü nasıl siper ettiğini gördüklerini vurgulayan Yavuz, "Böylesine yiğit, ölüme gül bahçesine girercesine koşan başka bir millet, başka birey bulmak mümkün değil. O yüzden Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin." dedi.
Yavuz, son yıllarda devletin ve hükümetin sosyal politikalar anlamında yaptığı çalışmaları taktirle andıklarını ifade ederek, "Daha önce insanlar engelli çocuklarını toplumdan saklar ve soyutlardı. Bugün hamdolsun ki rehabilitasyon merkezlerimiz var. Evinden engellilerimizi alıyoruz, rehabilitasyon merkezlerine kadar götürüyoruz. Soysal devlet de budur." diye konuştu.
Evde bakım hizmetlerine de değinen Vali Yavuz, şöyle konuştu:
"Şu an için bin 85 lira evde bakım ücretini annesine, evladına bakanlara devlet olarak teslim ediyoruz. Gerektiğinde gelir düzeyi düşük olanlara da engelli maaşlarını da tebliğ ediyoruz. Allah'a hamdolsun ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı sizlerin dertleri ile dertleniyor, sizlerin sorunları ile her an yaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sayın cumhurbaşkanı önderliğinde bu ülke sorunlarını daha fazla aşacaktır. O yüzden hiç kimsenin endişesi olmasın."
Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer de konuşmasında, temsili askerlik için gelen 48 kişiyi ve ailelerini ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.
Konuşmanın ardından silah ve Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin eden engelli askerler, bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.
Engelli askerler daha sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, daire müdürleri ve davetliler katıldı.
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