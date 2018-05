Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türk milletinin ölümü göze alarak gözünü bile kırpmadan her türlü zorluğa göğüs gerdiğini söyledi.

Evde bakım hizmetlerine de değinen Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Şu an için bin 85 lira evde bakım ücretini annesine, evladına bakanlara devlet olarak teslim ediyoruz. Gerektiğinde gelir düzeyi düşük olanlara da engelli maaşlarını da tebliğ ediyoruz. Allah'a hamdolsun ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı sizlerin dertleri ile dertleniyor, sizlerin sorunları ile her an yaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sayın cumhurbaşkanı önderliğinde bu ülke sorunlarını daha fazla aşacaktır. O yüzden hiç kimsenin endişesi olmasın."

Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer de konuşmasında, temsili askerlik için gelen 48 kişiyi ve ailelerini ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmanın ardından silah ve Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin eden engelli askerler, bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli askerler daha sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, daire müdürleri ve davetliler katıldı.