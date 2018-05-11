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Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

Düzce'de ve Zonguldak'ta engelliler bir günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı - Zonguldak'ta babasının kucağında gelen 18 yaşındaki engelli Ramazan Narin, törende teskeresini almaya nöbetçi askerin kucağında götürüldü

ZONGULDAK/DÜZCE (AA) - Düzce ve Zonguldak'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında gerçekleştirilen askerlik yemin törenine katılan 48 engelli asker, elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi.

Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.

Engelliler adına konuşan Atakan Özeren, bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu ise temsili askerlik uygulamasının milletin, vatanına ve devletine beslediği sevginin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Evlatlarımızın askerlik ortamında mesai yaparak günlük yaşamımıza ilişkin gözlem yapmalarını ve bireysel tecrübelerini kazanmalarını hedefledik." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yüzyılın birikimiyle meydana gelmiş köklü gelenekleri, disiplini, vatanına ve milletine olan sevgisi ve yüksek ruhuyla milletine hizmet ettiğini anlatan Manioğlu, şöyle konuştu:

"TSK, aldığı her görevi üstün başarı ile yerine getiren, yüce bir kurum ve Türk milletinin geleceğine uzanan kapılarından bir tanesidir. Milletinden aldığı güçle önüne çıkacak her türlü engeli aşacak imkan ve kabiliyete sahip dünyanın sayılı ordularından birisi olan TSK'yı tanıdınız. Milletin bağrından çıkan Mehmetçiklerle silah arkadaşı oldunuz. Türk milleti asker bir milletidir. Askerliği sadece bir üniforma meselesi değil aynı zamanda yüksek bir ruh meselesi olduğunun şekle bürünmüş ifadelerisiniz."

- Babasının ve askerin kucağında taşındı

Doğuştan engelli 18 yaşındaki Ramazan Narin ise tören alanına babasının kucağında geldi. Türk bayrağı ve silahların bulunduğu alanda oturtulan Narin, teskeresini almaya ise görevli askerin kucağında getirildi.

Vali Ahmet Çınar, Kaymakam Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'dan teskerelerini alan engelli askerlere daha sonra yemek ikram edildi.

- Düzce

Düzce'de Engelliler Haftası dolayısıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törende, 63 engelli asker, kamuflajlarını giyerek yemin etti.

Düzce Alay Komutanı Vekili Mustafa Çetinkaya, yaptığı açıklamada, her vatan evladı gibi engelli gençlerin de bugün asker olma gururunu yaşadığını belirtti.

63 vatan evladının askerlik heyecanına ortak olduklarını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bir kısmı doğuştan bir kısmı ise sonradan geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamın bu cilvesi ile yaşamak zorunda kaldı ancak yaşama sımsıkı sarıldılar. Bu yemini eden evlatlarımız, onlara ihtiyaç olduğunda her vatan evladı gibi millet ve vatan aşkı ile dolu yürekleri ile topraklarımız için canını esirgemeyecektir."

Çetinkaya, kalpleri vatan için çarpan engelli gençlerin Düzce'nin gururu olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri engelli askerlere terhis belgelerini verdi.

Programa, Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve engelli askerlerin aileleri katıldı.

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