Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

ZONGULDAK/DÜZCE (AA) - Düzce ve Zonguldak'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında gerçekleştirilen askerlik yemin törenine katılan 48 engelli asker, elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi.

Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.

Engelliler adına konuşan Atakan Özeren, bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu ise temsili askerlik uygulamasının milletin, vatanına ve devletine beslediği sevginin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Evlatlarımızın askerlik ortamında mesai yaparak günlük yaşamımıza ilişkin gözlem yapmalarını ve bireysel tecrübelerini kazanmalarını hedefledik." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yüzyılın birikimiyle meydana gelmiş köklü gelenekleri, disiplini, vatanına ve milletine olan sevgisi ve yüksek ruhuyla milletine hizmet ettiğini anlatan Manioğlu, şöyle konuştu: