Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

Konya'da "temsili askerlik" uygulamasına katılan 130 engelli, bir günlüğüne de olsa asker olmanın sevincini yaşadı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına "Temsili askerlik" yapmak için aileleriyle gelen engellileri, nizamiye girişinde görevli personel karşıladı.

Beden ölçülerine uygun askeri üniforma dağıtılan engelliler, palaska kuşanıp botlarını bağlayarak temsili askerlik hizmeti için hazır hale geldi.

Engelliler tören alanında esas duruş, selam verme, tören yürüyüşü gibi temel askerlik eğitimi aldı.

Törende, silah ve Türk bayrağı üzerine el koyarak ant içen 130 engelliye tezkere verildi.

3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, törendeki konuşmasında, 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan vatandaşların, bu hak ve ödevlerini sembolik şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Törenin ardından engelliler, aileleri ve askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

