Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

"Burada duran yetişmiş evlatlarıyla gurur ve onur duyan anne ve babalarımızın şüphesiz en büyük arzusu evlatlarının diğer vatan evlatları gibi asker ocağında bu yemini etmeleri ve bu şerefli ocağın mensubu olmalarıdır. Aynı gökyüzünü paylaştığımız, aynı havayı soluduğumuz bu evlatlarımızın da yaşıtları ve kardeşleri gibi bu şerefli üniformayla buluşmaları şüphesiz onlar için, onları yetiştiren anne ve babaları için çok büyük bir mutluluk olacaktır."

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, her anne ve babanın hayalinde, evlatlarının asker ocağına gitmeleri olduğunu söyledi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde temsili olarak bir günlük askerlik yapan 19 engelli genç için yemin töreni düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Mardin'de 53 engelli genç, "Engelliler Haftası" dolayısıyla temsili olarak bir günlük askerlik yaparak terhis belgesi almanın mutluluğunu yaşadı.

Güzeloğlu, engelli gençler ile ailelerinin mutlu olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon yapıldığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki yaşadıkları engeller ne olursa olsun aynı yüreği, aynı imanı onlar da taşımakta kardeşleri ve arkadaşları gibi meydana gelebilecek her bir tehdit karşısında onlarda aşılmaz bir kale, imanıyla sarsılmaz bir irade olacaklardır. Gücümüz budur, zenginliğimiz budur."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ise, askerliğin onurlu bir görev olduğunu vurgulayarak, askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu yaşadığını aktardı.

- "Hepimize örnek teşkil ediyorsunuz"

Engelli gençlerin asker elbiselerini giyerek gurur ve onurla ayakta durduğunu dile getiren Demir, askerliğin her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görev olduğunu belirtti.

Demir, şöyle dedi:

"Bugün kısa da olsa size kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yaşama umudunu kaybetmemeniz ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz."