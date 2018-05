Engellilerin bir günlük bahriyelilik heyecanı

Anayasanın 72. maddesinde vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve görevi olarak düzenlendiğini vurgulayan Küçükatay, şöyle konuştu:

Küçükatay, askerlik mükellefiyetinin, asker-millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onur vesilesi olduğunu belirtti.

Askerlik vazifesinin en kutsal görev olduğuna değinen Küçükatay, "Bu görevi yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömrü boyunca taşır. Biz askerlerin hayata bakışını simgeleyen bir söz vardır, 'Her Türk asker doğar'. Sizler de az sonra edeceğiniz yeminle zaten asker doğmuş bir kişi olarak kutsal vatan vazifesini ifa etmiş olacaksınız. İnanıyoruz ki, yarın size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her Türk genci gibi canınızı seve seve bu vatan uğruna feda etmekten çekinmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından silah ve Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin eden engelli askerler, bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli askerler daha sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuğamiral Küçükatay da askerlerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

- "Vatan aşkı engel tanımıyor"