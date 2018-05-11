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Engellilerin bir günlük bahriyelilik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Donanma Komutanlığı'nda 62 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı

KOCAELİ (AA) - Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'nda 62 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Oramiral Güven Erkaya Kapalı Spor Salonu'na aileleriyle gelen zihinsel ve bedensel engelli 62 kişi, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, törende yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen bir günlük temsili askerlik uygulaması dolayısıyla ülkede çeşitli birliklerde farklı bir askerlik heyecanı yaşandığını söyledi.

Anayasanın 72. maddesinde vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve görevi olarak düzenlendiğini vurgulayan Küçükatay, şöyle konuştu:

"Sizler de askerlik vazifenizi silah bayrak, ve namusunuz üzerine yemin ederek yerine getirecek, gerektiğinde vatanınız için canınızı seve seve feda edeceğinize söz vereceksiniz. Tarihi boyunca vatanının ve milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna vermiş olduğu binlerce şehit ve gaziyle bağımsızlık ve hürriyetin timsali olmuş, hatta bu özelliği sayesinde bağımsızlık mücadelesi veren milletlerin sembolü haline gelmiş yüce Türk milleti, şanlı ordusu sayesinde adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. İşte sizler de biraz sonra edeceğiniz yeminle, bu ordunun birer neferi olacaksınız."

Küçükatay, askerlik mükellefiyetinin, asker-millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onur vesilesi olduğunu belirtti.

Askerlik vazifesinin en kutsal görev olduğuna değinen Küçükatay, "Bu görevi yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömrü boyunca taşır. Biz askerlerin hayata bakışını simgeleyen bir söz vardır, 'Her Türk asker doğar'. Sizler de az sonra edeceğiniz yeminle zaten asker doğmuş bir kişi olarak kutsal vatan vazifesini ifa etmiş olacaksınız. İnanıyoruz ki, yarın size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her Türk genci gibi canınızı seve seve bu vatan uğruna feda etmekten çekinmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından silah ve Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin eden engelli askerler, bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli askerler daha sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuğamiral Küçükatay da askerlerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

- "Vatan aşkı engel tanımıyor"

Törenin yapılacağı Donanma Komutanlığı'na ambulansla gelen ve içeriye sedyeyle alınan Serebral Palsi hastası Enes Poçikli (22), AA muhabirine bir günlük de olsa yemin ederek asker olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Enes'in annesi Nermin Bakır da oğlunun 8 aylıkken dünyaya geldiğini ve hastalığı nedeniyle yatağa bağlı olduğunu belirterek, "Bugün yemin törenine geldik. Vatan aşkı engel tanımıyor. Küçükken türkülerle büyüttüm yavrumu. Tek sıkıntımız Enes'in askerlik yapamayacak olmasıydı. Çocuğumun askerlik evrakı geldiğinde çok duygulandım. Enes'in sağlık raporunu çıkartırken komutanlar geldi. Onlara Enes'in asker olmayı çok istediğini söylemiştim. Sağ olsunlar bizi davet ettiler. Enes asker olduğu için çok mutlu oldu." diye konuştu.

Engelli Bilal Eser de 12 yıldır Gölcük'te yaşadığını aktararak, "Temsili de olsa yemin ederek asker olmak muhteşem bir duygu. Böyle bir duyguyu tatmak çok farklı bir şey. Bugün ilk defa farkına varıyorum. Çok mutluyum. Engellilere karşı gerek insanların gerekse toplumun bakış açısının iyiye gittiğini görmek güzel. Her şey daha güzel olacak. Biz hep birlikte Türkiye'yiz." dedi.

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Donanma Komutanlığı engelli Engelliler Haftası temsili askerlik

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