Engellilerin bir günlük polislik heyecanı

RİZE (AA) - Rize'de "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikle 13 engelli, bir günlüğüne polis oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü, engellilerin sosyal hayata katılımını geliştirmek amacıyla Zehra Usta Özel Eğitim Merkezi ve Ömer Hallaç Eğitim Merkezi ile irtibata geçti.
Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla okulların bir günlük polislik yapmak üzere belirlediği 13 zihinsel ve bedensel engelli, aileleriyle Emniyet Müdürlüğüne gelerek polis üniforması giydi.
Törende İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ı karşıladı. Bir günlük polisler daha sonra protokolü selamladı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, törende yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, toplumun bu alanda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük çaba harcadığını söyledi.
Kendilerinin de bir günlük etkinlik ile gençlerin hayallerini gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Verdi, polislik hizmetini yerine getiren engellilerin gözlerindeki ışığın kendilerini sevindirdiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından 13 öğrenci, gün boyunca ekip araçlarına bindirilerek anons yaptı, trafik kontrolü uygulaması yaptı, yunus polisleri ile motosiklet turu, deniz polisi botu ile uygulama ve TOMA ile su sıkma etkinliği gerçekleştirdi.
Törene, Vali Bektaş'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Bülent Lehimer de katıldı.
İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor
Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'
Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme
E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor
BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum