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Engellilerin bir günlük polislik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

Rize'de 13 engelli öğrenci, bir günlük polislik kapsamında ekip araçlarına bindirilerek anons yapma, trafik kontrolü uygulaması, motosiklet turu, TOMA ile su sıkma gibi etkinlikler gerçekleştirdi

RİZE (AA) - Rize'de "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikle 13 engelli, bir günlüğüne polis oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, engellilerin sosyal hayata katılımını geliştirmek amacıyla Zehra Usta Özel Eğitim Merkezi ve Ömer Hallaç Eğitim Merkezi ile irtibata geçti.

Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla okulların bir günlük polislik yapmak üzere belirlediği 13 zihinsel ve bedensel engelli, aileleriyle Emniyet Müdürlüğüne gelerek polis üniforması giydi.

Törende İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ı karşıladı. Bir günlük polisler daha sonra protokolü selamladı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, törende yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, toplumun bu alanda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük çaba harcadığını söyledi.

Kendilerinin de bir günlük etkinlik ile gençlerin hayallerini gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Verdi, polislik hizmetini yerine getiren engellilerin gözlerindeki ışığın kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 13 öğrenci, gün boyunca ekip araçlarına bindirilerek anons yaptı, trafik kontrolü uygulaması yaptı, yunus polisleri ile motosiklet turu, deniz polisi botu ile uygulama ve TOMA ile su sıkma etkinliği gerçekleştirdi.

Törene, Vali Bektaş'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Bülent Lehimer de katıldı.

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