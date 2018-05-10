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Engellilerin bir günlük temsili askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir grup engelli, "temsili askerlik" uygulamasıyla bir günlüğüne asker olmanın coşkusunu yaşadı - 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş: - "Sizler bugün bizlere yüreğinizle nasıl asker olunacağını gösterdiniz ve ispat ettiniz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı.

8. Kolordu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen askerlik yemin törenine katılan 39 engelli asker, nizamiye önünde davul ve klarnet eşliğinde karşılandı.

Askerlik için sülüslerini alan engellilere bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kullanılan helikopter, kirpi, kobra, top ve silah gibi askeri araç ve teçhizatların tanıtımı yapıldı.

Daha sonra yemin töreninin yapılacağı alana geçen engelliler, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyarak yemin etti.

Yemin törenin sonunda engelli piyade er Abdulkadir Yavuz, yaş kütüğüne plaket çaktı. Terhis belgelerini alan engelliler karavanadan öğle yemeğini yedikten sonra teskere aldı.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kalpleri askerlik coşkusuyla çarpan, kısa süreli de olsa gönüllerindeki askerlik hasretini dindirmek maksadıyla TSK'ya katılan 39 Mehmetçik'in yemin törenini icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve ödevi olarak düzenlendiğini ifade eden Erbaş, bu doğrultuda anne ve balaların evlatlarını milletin bağrından çıkan TSK'nın saflarına bir bayram coşkusu içerisinde gönderdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiklerim, biraz önce özgürlüğümüzün simgesi bayrağımızın gölgesinde ettiğiniz yeminle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer ferdi oldunuz. Sizler bugün bizlere yüreğinizle nasıl asker olunacağını gösterdiniz ve ispat ettiniz, işte Türk evladı budur, asker doğar asker ölür. Sizler Yahya Çavuşlarsınız, Seyit Onbaşılarsınız, Ulubatlı Hasanlarsınız, Ömer Halis Demirlersiniz, Mehmetçiklerimizsiniz. Sizin abideleşmiş duruşunuz vatan, millet, bayrak, askerlik aşkıyla çarpan yüreğiniz vatanımızın teminatıdır. Sizler var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek bölünmez bir bütün, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edecektir."

- "Engellerimiz olsa da inancımız ve ruhumuz sapasağlam

Engelli Abdulkadir Yavuz ise kutsal peygamber ocağında hayallerini süsleyen şerefli üniformayı giymenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Her ne kadar engellerimiz olsa da inancımız ve ruhumuz sapasağlamdır. Vatan savunması söz konusu olduğunda verilecek her türlü görevi yapabilecek güçteyiz. Sizlerin huzurunda az önce etmiş olduğumuz yemine, hayatımızın sonuna kadar bağlı kalacağımıza söz veriyoruz. Bu vatanı bizlere emanet eden başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz."

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