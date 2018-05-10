Engellilerin bir günlük temsili askerlik heyecanı

Daha sonra yemin töreninin yapılacağı alana geçen engelliler, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyarak yemin etti.

Askerlik için sülüslerini alan engellilere bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kullanılan helikopter, kirpi, kobra, top ve silah gibi askeri araç ve teçhizatların tanıtımı yapıldı.

Vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve ödevi olarak düzenlendiğini ifade eden Erbaş, bu doğrultuda anne ve balaların evlatlarını milletin bağrından çıkan TSK'nın saflarına bir bayram coşkusu içerisinde gönderdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiklerim, biraz önce özgürlüğümüzün simgesi bayrağımızın gölgesinde ettiğiniz yeminle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer ferdi oldunuz. Sizler bugün bizlere yüreğinizle nasıl asker olunacağını gösterdiniz ve ispat ettiniz, işte Türk evladı budur, asker doğar asker ölür. Sizler Yahya Çavuşlarsınız, Seyit Onbaşılarsınız, Ulubatlı Hasanlarsınız, Ömer Halis Demirlersiniz, Mehmetçiklerimizsiniz. Sizin abideleşmiş duruşunuz vatan, millet, bayrak, askerlik aşkıyla çarpan yüreğiniz vatanımızın teminatıdır. Sizler var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek bölünmez bir bütün, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edecektir."

- "Engellerimiz olsa da inancımız ve ruhumuz sapasağlam