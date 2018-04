Engellilerin toplu taşımadaki sorunları eğitimle aşılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de toplu ulaşımda çalışan 250 şoför, "Ulaşımda Engelleri Kaldıralım" projesi kapsamında engelli bireylerin toplu taşımada yaşadığı sıkıntılar ve erişilebilirlik konularında eğitim alacak.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) arasında, "Ulaşımda Engelleri Kaldıralım" işbirliği protokolü imzalandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Arda Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, engelli bireylerin toplu taşımada yaşadığı sorunların verilecek eğitimle aşılacağını söyledi.

Toplu taşımanın en önemli ayağını şoförlerin oluşturduğunu ifade eden Cırıt, şunları söyledi:

"Toplu taşıma toplumdaki tüm vatandaşları yakında ilgilendiren bir durum. Toplu taşımada çalışan şoförlerimiz çok önemli. Bu şoförlerimizin çok büyük bir vicdana sahip olduklarını biliyoruz. Yaptıkları hizmetler çok büyük. Bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki eğitim her alanda her yaşta sürekli şekilde olmazsa olmaz bir durum. Toplumun her kesiminde eğitimimizi en iyi şekilde vermemiz gerekiyor.