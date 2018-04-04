Engellilerin toplu taşımadaki sorunları eğitimle aşılacak

"Toplu taşıma toplumdaki tüm vatandaşları yakında ilgilendiren bir durum. Toplu taşımada çalışan şoförlerimiz çok önemli. Bu şoförlerimizin çok büyük bir vicdana sahip olduklarını biliyoruz. Yaptıkları hizmetler çok büyük. Bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki eğitim her alanda her yaşta sürekli şekilde olmazsa olmaz bir durum. Toplumun her kesiminde eğitimimizi en iyi şekilde vermemiz gerekiyor.

Toplumun sosyolojik ve kültürel anlamda iyi bir yere gelmesini eğitimle sağlayabiliriz. Bu protokolle de toplu taşımada engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz. Şoförlerimize engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarını nasıl kullanacağını ve şoförlerimizin engelli vatandaşlara nasıl yardım etmesi gerektiğini anlatmayı hedefliyoruz. Yapılan protokolle şoförlerimize eğitimler vereceğiz. Zaten ETUS'la ortak çalışmalarımız oluyor. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim olarak ihtiyaç duyulan eğitimleri vermekten onur duyuyoruz."

ETUS Başkan Vekili Olcay Korkmaz da projeyle engelleri ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Sistemde çalışan ve yeni başlayan şoförleri eğitimlerle kalifiye hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, "Amacımız tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Bu kapsamda da kurumlarımıza birlikte eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bu projenin de şoför arkadaşlarımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Proje kapsamında toplu ulaşımda çalışan 250 sürücü, 2 gün boyunca engelli bireylerin toplu taşımaya erişilebilirlik sıkıntıları, toplu taşımada yaşanan sorunlar konularında eğitim alacak.