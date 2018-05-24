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Engellilerin yaşamına dokunan kafe

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Van'da İpekyolu Belediyesince engellilerin sosyal ve ekonomik yaşama daha çok katılması amacıyla açılan "Engelsiz Kafe"de 20 engelli çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Kafenin işletmecisi Hacer Gün: - "Herkese engellerin bedenlerde değil düşüncede olduğunu göstereceğiz. Arkadaşlarımızın gözlerindeki pırıltı ve merhamet, yüreklerindeki şevkle burayı Allah'ın izniyle uçuracağız" - Bedensel engelli Kader Oğuz: - "Kafe, hem maddi hem manevi hem de hayatımızın değişmesi için çok iyi bir yer oldu. Bizim neler başardığımızı görmeleri için tüm insanları buraya davet ediyoruz"

MESUT VAROL - Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından açılan "Engelsiz Kafe", sosyal ve ekonomik yaşama daha çok katılması amaçlanan engelli vatandaşların gelir kapısı oldu.

Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da önemli projeler gerçekleştiren İpekyolu Belediyesi, engellilerin hem kazanç elde etmesi hem de topluma kazandırılması amacıyla "Engelsiz Kafe" açtı.

Belediye hizmet binasının alt katında açılan kafede istihdam edilen 20 engelli, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra müşterileri için özenle hazırladıkları kek, pasta ve kurabiye çeşitlerini satışa sunuyor.

Halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı mağaza ve kütüphanenin de içerisinde yer aldığı kafe, kısa sürede vatandaşların tercih ettiği mekan haline geldi.

Kafenin işletmeciliğini yapan Hacer Gün, engelliler için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, bu kapsamda belediye bünyesinde daha önce Engelsiz Yaşam Akademisi'ni kurduklarını söyledi.

- "Engellerin düşüncede olduğunu göstereceğiz"

Akademide eğitim alan engellilerin istihdam edilmesi için "Engelsiz Kafe" açtıklarını anlatan Gün, "Engelli arkadaşlarımızın rehabilitasyonu, topluma entegrasyonu ve çalışma ortamı oluşması için böyle bir yerin açılmasını uygun gördük. Herkese engellerin bedenlerde değil düşüncede olduğunu göstereceğiz. Arkadaşlarımızın gözlerindeki pırıltı ve merhamet, yüklerindeki şevkle burayı Allah'ın izniyle uçuracağız." ifadesini kullandı.

Gün, kafe içerisinde halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin yaptığı ürünlerin satışının yapılacağı mağaza ve kütüphane olduğunu ifade ederek, satışı yapılan ürünlerle de kadınlara gelir sağladıklarını aktardı.

Kafeyle ilgili vatandaşlardan çok olumlu geri bildirimler aldıklarını anlatan Gün, şunları kaydetti:

"Engelsiz Kafe küçük bir yer olsa da arka mutfağı birçok kişiye ekmek kapısı olacak. Hem kafe hem de mağazamızda Van'a ait yerel ürünlerin satışı noktasında ilklerin yaşanacağı bir yer haline gelecek. Burası işlemlerin tam olarak oturmasıyla belki 100 kişiye ekmek kapısı olacak. İnsanlar güler yüzle kaliteli hizmet alacakları için burayı tercih edecekler. Burada tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İnsanlar buraya geldiğinde kendilerinden bir parça bulacaklar. Kafemizi tercih edenler, kütüphanemizden ücretsiz faydalanabilecek. Bu nedenle burası belki küçük bir adım ama çok muhteşem bir adım oldu. Bizler de burayı en üst seviyeye getirerek markalaştırmayı düşünüyoruz."

- Kafe, engellilere ekmek kapısı oldu

Bedensel engelli Kader Oğuz da "Engelsiz Kafe"de iş sahibi olduğunu ifade ederek, "Burada engellerin olmadığı bir hayatı insanlara göstermek istedik. Kafe, hem maddi hem manevi hem de hayatımızın değişmesi için çok iyi bir yer oldu. Bizim neler başardığımızı görmeleri için tüm insanları buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Engelli Recep Yıldırım da kafenin açılması dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, "Daha önce evden çıkamıyorduk. Kaymakamımız sayesinde iş sahibi olduk." dedi.

Engelsiz Kafe'nin müşterilerinden Yunus Altın, her insanın bir engelli adayı olduğunu dile getirdi.

Engellilere destek verilmesini isteyen Altın, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerin kendi işlerini yapabilecekleri, kendi emekleriyle para kazanabilecekleri bir mekanın açılması bölgede ayrı bir güzelliği ortaya çıkarmış. Hepimiz aynı zamanda birer engelli adayıyız. Dışarı çıktığımızda başımızın neyin geleceğini bilemeyiz. Burada engelli vatandaşlarımızın elleriyle hazırlanan ürünlerden almamız bizleri de mutlu ediyor. Buraya tüm vatandaşlarımızın gelmesini tavsiye ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Kafe ipekyolu Van

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