Engellilerin yaşamına dokunan kafe

MESUT VAROL - Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından açılan "Engelsiz Kafe", sosyal ve ekonomik yaşama daha çok katılması amaçlanan engelli vatandaşların gelir kapısı oldu. Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da önemli projeler gerçekleştiren İpekyolu Belediyesi, engellilerin hem kazanç elde etmesi hem de topluma kazandırılması amacıyla "Engelsiz Kafe" açtı. Belediye hizmet binasının alt katında açılan kafede istihdam edilen 20 engelli, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra müşterileri için özenle hazırladıkları kek, pasta ve kurabiye çeşitlerini satışa sunuyor. Halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı mağaza ve kütüphanenin de içerisinde yer aldığı kafe, kısa sürede vatandaşların tercih ettiği mekan haline geldi. Kafenin işletmeciliğini yapan Hacer Gün, engelliler için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, bu kapsamda belediye bünyesinde daha önce Engelsiz Yaşam Akademisi'ni kurduklarını söyledi. - "Engellerin düşüncede olduğunu göstereceğiz"

Akademide eğitim alan engellilerin istihdam edilmesi için "Engelsiz Kafe" açtıklarını anlatan Gün, "Engelli arkadaşlarımızın rehabilitasyonu, topluma entegrasyonu ve çalışma ortamı oluşması için böyle bir yerin açılmasını uygun gördük. Herkese engellerin bedenlerde değil düşüncede olduğunu göstereceğiz. Arkadaşlarımızın gözlerindeki pırıltı ve merhamet, yüklerindeki şevkle burayı Allah'ın izniyle uçuracağız." ifadesini kullandı. Gün, kafe içerisinde halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin yaptığı ürünlerin satışının yapılacağı mağaza ve kütüphane olduğunu ifade ederek, satışı yapılan ürünlerle de kadınlara gelir sağladıklarını aktardı. Kafeyle ilgili vatandaşlardan çok olumlu geri bildirimler aldıklarını anlatan Gün, şunları kaydetti: "Engelsiz Kafe küçük bir yer olsa da arka mutfağı birçok kişiye ekmek kapısı olacak. Hem kafe hem de mağazamızda Van'a ait yerel ürünlerin satışı noktasında ilklerin yaşanacağı bir yer haline gelecek. Burası işlemlerin tam olarak oturmasıyla belki 100 kişiye ekmek kapısı olacak. İnsanlar güler yüzle kaliteli hizmet alacakları için burayı tercih edecekler. Burada tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İnsanlar buraya geldiğinde kendilerinden bir parça bulacaklar. Kafemizi tercih edenler, kütüphanemizden ücretsiz faydalanabilecek. Bu nedenle burası belki küçük bir adım ama çok muhteşem bir adım oldu. Bizler de burayı en üst seviyeye getirerek markalaştırmayı düşünüyoruz."