Engellilerin yeterliliklerinin belgelendirilmesine yönelik protokol

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, "Sosyal hayatta bile yer alamayan zihinsel engelliler, meslek hayatlarında yer almak noktasına geldiler. Biz de istiyoruz ki, bu mesleklerini icra ederken, ellerinde uluslararası standartlarda bir belgeleri olsun." dedi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan eğitim programlarına ilişkin protokolün imza töreni düzenlendi. Törene, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ve kurumların yetkilileri katıldı.
İmza töreni öncesinde konuşan Ceylan, protokolün, engellilerin topluma ve çalışma hayatına kazandırılmalarına ve bu kişilerin yeterliliklerinin belgelendirilmesine yönelik olduğunu söyledi. Protokolün, santral ve büro hizmetlerinin de aralarında bulunduğu dört mesleği kapsadığını belirten Ceylan, protokolün kapsamının, ilerleyen dönemlerde daha da genişlemesini ve hayırlı olmasını diledi.
Güngör ise protokolle lise düzeyindeki kurumlarda eğitim gören hafif zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin edindikleri mesleklerin akredite edilmesinin amaçlandığını belirterek, "Sosyal hayatta bile yer alamayan zihinsel engelliler, meslek hayatlarında yer almak noktasına geldiler. Biz de istiyoruz ki, bu mesleklerini icra ederken, ellerinde uluslararası standartlarda bir belgeleri olsun." diye konuştu.
Protokolün kapsamının diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini önemsediklerini ifade eden Güngör, verilen eğitimlerin istihdama ilişkin faydalarının da protokol sayesinde teste tabi tutulacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından Güngör ve Ceylan, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan eğitim programlarına ilişkin protokolü imzaladı.
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