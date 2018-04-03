Engelsiz Kafe’de Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe’de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklar için özel etkinlik düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte falez kıyı bandında tamamı ağaçlarla kaplı 8 dönümlük bir alanda kurduğu Engelsiz Kafe Yaşam Alanı’nda, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin ‘bir kader’ gibi içinde bulundukları durumu yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi. Bu noktada hem yerel hem de genel kamu yönetiminin çok önemli görev ve sorumlulukların bulunduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bu görevlerin yerine getirilmesini siz talep etmezseniz, yerine getiren olmaz. Halktan topladıklarını inşaata harcarlar. Tüm parayı inşaata yatırarak kamu yönetimi olmaz. Elbette inşaatı yapacağız, ama insanımızın da elinden tutmamız lazım. Elinden tutulması gerekeninin elinden tutamayan kamu yönetimi ‘İnşaat yaptım’ diye övünemez” diye konuştu.

Özellikle 2 Nisan dünya Otizm Farkındalık Günü gibi farkındalık günlerin kamuya bu bilinci yaymak için kullanılması gerektiğini aktaran Başkan Uysal, “Bir milletin, ülkenin kalitesi yardıma ve pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan toplumun yaşam durumuyla ölçülür. Kamu yönetimini görevi bütün engelli gruplarını normal şekilde hayata kazandırmaktır. Bunu yapmayan kamu yönetiminin ‘Yol yaptık, inşaat yaptık’ övünmesi abesle iştigaldir” dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik engelli çocuklarını gösteriyle devam ederken etkinliğinde sonunda otizmli çocuklar, Başkan Uysal’la birlikte içlerinden geldiği gibi tuvalleri rengarenk boyadı.