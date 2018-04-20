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Engelsiz Müzik Topluluğu mest etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesince kurulan “Engelsiz Müzik Topluluğu Grubu” ilk konserini verdi.

Engelsiz Müzik Topluluğu mest etti

Mardin Büyükşehir Belediyesince kurulan “Engelsiz Müzik Topluluğu Grubu” ilk konserini verdi. Grup, seslendirdiği şarkılarla konseri dinleyenleri mest etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının, "Sanat Engel Tanımaz" projesi kapsamında kurulan “Engelsiz Müzik Topluluğu Grubu” ilk konserini verdi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konsere, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, kurum müdürleri, daire başkanları, engellilerin yakınları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Grup, seslendirdiği şarkı ve türküler ile okuduğu şiirlerle salonu dolduranları mest etti. Vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaman, Mardin’in artık bir huzur şehri olduğunu ve bölge illerine de örnek olduğunu kaydederek, “Mardin her alanda ilerliyor. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Artık Mardin bir huzur şehri oluyor. Mardin sizin sayenizde engelli ve çocuk dostu bir şehir oluyor. Mardin hep birlikte başardığımız, başaracağımız bir şehir oluyor artık. Koyduğumuz hedefleri hep beraber sizin de desteğinizle yerine getiriyoruz ve başarıyoruz. Yeniden yazdığımız bu şehrin hikayesini birlikte başaracağız. Her an sizler için çalışacağız” dedi.
Grup üyelerinden görme engelli Riyad Tezcan ise, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Evde oturmadım. Çıktım dışarı yine okullara gittim okudum. Allaha şükür öğretmen oldum. 20 yıldır bu işi sürdürüyorum. Bugüne geldik. Çok büyük bir şey yapmadık ama bir engellinin bir şeyler yapabileceğini şarkı söyleye bileceğini ispat ettik. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu. Herkese örnek olabilecek bir proje. Engelli bireyler kendilerini evlerine hapis etmesinler. İsteyince başarabilirler” diye konuştu.

Engelsiz Müzik Topluluğu mest etti

Engelsiz Müzik Topluluğu mest etti

Engelsiz Müzik Topluluğu mest etti

Engelsiz Müzik Topluluğu mest etti

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