Engelsiz Yaşam Akademisi’nde otizm spektrum bozukluğu semineri

Van merkez İpekyolu Belediye tarafından organize edilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan tarafından otizm spektrum bozukluğu semineri verildi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle İpekyolu Belediye’nin Engelsiz Yaşam Akademisi’nde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan tarafından otizm spektrum bozukluğu semineri verildi. Seminerde, ‘otizm spektrum bozukluğu nedir, tedavisi, otizmli olan çocukların genel özellikleri nelerdir, otizm nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri ile yaşanmış örnekler’ hakkında bilgiler verildi. Ayrıca otizmli bireylerin yaşamış oldukları sorunların çözümü, eğitim öncesi yaşadıklar sorunlar ve sonrasında günlük yaşantıda geldikleri noktalara değinildi. Seminerde ayrıca ailelerin ev ortamında nasıl eğitimler verebileceği nasıl bir yol izleyebilecekleri konusunda hem akademik hem de sosyal hayatı kolaylaştıracak ipuçları anlatıldı. Seminere katılan aileler de, soru cevap bölümünde, karşılaştıkları sorun ve güçlükler hakkında bilgilendirildiler.