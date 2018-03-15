Engelsiz yaşam atölyesinde engeller aşılıyor

Kızıltepe Kaymakamlığı Engelsiz Yaşam Atölyesi, engelli vatandaşlara yönelik düzenlediği etkinliklerle engellilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Kızıltepe ilçe Kaymakamlığı ve Belediyesi proje ortaklığında kurulan Engelsiz Yaşam Atölyesi engellileri gençlik merkeziyle buluşturdu. Gençlik merkezinde keyifli vakit geçiren engelliler sosyalleşmenin yanında hoşça vakit geçiriyor. Engellilere yönelik farklı kursların verildiği atölyede sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek engellilerin sosyal ortamda var olmaları sağlanıyor. Atölyede müzik, resim ve bilgisayar gibi kurslara engelliler bunun yanında satranç, telkari ve işaret dili kursu da görüyor. Ayrıca engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için ücretsiz hazırlık kursları ile Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya branşlarında eğitimler sunuluyor.