TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 50 yaşındaki Necmi Özgül, down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu"nun 4 yıldır gönüllü şefliğini üstleniyor. Engelli bireyler için bir şeyler yapmak düşüncesinden hareket ederek onları müzikle evlerinden çıkarmaya karar veren Necmi Özgül, vakit kaybetmeden Engelsiz Yaşam Derneği ile irtibata geçti. Bunun üzerine ve 4 yıl önce farklı engel guruplarından 35 kişinin yer aldığı "Engelsiz Yaşam Korosu" oluşturuldu. Koro, haftanın belirli günlerinde 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde şef Necmi Özgül yönetiminde bir araya gelerek, Türk halk müziği eserleri seslendiriyor. Özgül, müzik çalışmalarının yanı sıra koroya gelen engellilere sıkıntılarını aşmaları konusunda da yardımcı oluyor, onların sosyal hayatlarının değişmesini sağlamaya çalışıyor. Necmi Özgül, şefliğinde bugüne kadar Tekirdağ'da ve farklı illerde sanatseverlerle buluşan koro, yeni konserler vermek için çalışmalarını sürdürüyor. - "Amacımız müzik yoluyla insanlarla bir şeyler paylaşmak"

Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının müzik yoluyla insanlarla bir şeyler paylaşmak olduğunu söyledi. Müzikle engellileri evlerinden çıkararak engelleri ortadan kaldırdıklarını dile getiren Özgül, "4 sene önce engelliler için bir şeyler yapmak istedik. Engellilere en kolay ulaşabileceğimiz şey müzikti. Evlerinden çıkmayan arkadaşlarımızı müzikle evlerinden çıkarabileceğimizi düşündük." dedi. Engelsiz Yaşam Derneği ile beraber bir koro kurmaya karar verdiklerini ve hemen kolları sıvadıklarını aktaran Özgül, "Dernekle birlikte 'Arkadaşlarımızı evden çıkartarak sosyalleşmelerini sağlayalım' dedik. 4 yıldır koro çalışmalarımız devam ediyor. Senede 2 kere, bazen de özel günlerde konserler veriyoruz." ifadelerini kullandı. Özgül, engellilerin durumlarında koroya katıldıktan sonra ciddi bir iyileşme olduğunu gözlemlediklerini dile getirerek, "Koro içerisinde farklı engel guruplarına ait arkadaşlarımız var. Bütün arkadaşlarla beraber büyük, güzel bir aile olduk. Bir kromozom fazla olan arkadaşlarımız türkü söylemeye başladı. Koroya gelen arkadaşlarımızın medeni cesaretleri arttı, sosyal çevreleri genişledi. Bu yüzden bir şeyleri başardığımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Haftanın 7 günü arkadaşlarla beraberim" "Özel insanlar"ın oluşturduğu koroyla zaman geçirmekten büyük bir keyif aldığını belirten Özgül, şunları kaydetti: "Engelsiz Yaşam Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) bize hem enstrüman konusunda hem de engelli arkadaşlarımıza servis hizmeti konusunda yardımcı oldu. Haftada bir gün koro çalışmamız var ama ben haftanın 7 günü arkadaşlarla beraberim. Onların katıldığı farklı kurslarda yanlarında oluyorum, piknik, gezi gibi etkinliklerde onların yanında yer alarak onların sosyal hayatlarının değişmesini sağlamaya çalışıyorum. Arkadaşlarımız arasında çok iyi resim yapanlar, çok iyi fotoğraf çekenler, çok iyi bağlama çalanlar var. Birçok insanı, birçok dostu bir vücut haline getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok duygusal geçiyor. Ben kalbimden rahatsızlandım ve kalbime stent takıldı. O akşam da çalışmamız vardı. Akşam dayanamadım yine koro çalışmalarına katıldım. Evde rahat edemedim. Bu birliktelik, bu dostluk, yaptırıyor bunları."