Engelsiz yaşam merkezi kursiyerleri velilerini ağırladı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler hazırladıkları yiyecekleri merkezde ağırladıkları ailelerine ikram etti.

Daha önce bünyesinde eğitim verdiği engelli öğrencilerin sosyal yaşama daha çabuk adapte olabilmelerini sağlamak için çay bahçesine giden, sportif faaliyetlere katılan, şehir merkezinde yemek yiyen ve mesire alanlarında piknik yapan Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi yetkilileri, son olarak çocukların merkezde ailelerini ağırlamasını sağladı. Merkezde çocuklara pasta, puding ve çeşitli yiyecekleri yapmayı öğreten eğitmenler tarafından verilen eğitimlerden sonra pasta ve puding yapmayı öğrenen engelli çocuklar, yaptıkları yiyecek ve içecekleri, Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezinde ağırladıkları ailelerine ikram etti. Çocuklarının yaptıkları karşısında oldukça duygulanan bazı veliler, Adıyaman Belediyesine ve bu imkanın sunulmasını sağlayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ederek, “Doğuştan engelli olan çocuğumuz merkeze gelmeden önce dışarıya bile çıkamıyordu. Evde bizim desteğimiz olmadan hiçbir şey yapamayan çocuğumuzun merkezde aldığı eğitimlerden sonra bugün yaptıklarını görmek bizim için paha biçilemez bir şey. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dedi. Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi olarak öğrencilerin sosyal yaşama adapte olması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi ise yaptıkları açıklamada, “Ailelerimizi burada toplama amacımız, engelli öğrencilerimiz ve ailelerini Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezimizin sıcak ve samimi ortamında buluşturmaktır. Bu vesileyle ailelerimizin kaynaşması, fikir alışverişinde bulunması ve birbirlerine destek olmaları amacıyla hazırladığımız bu programdan ailelerimiz oldukça memnun kaldı. Özellikle öğrencilerimizin aileleri için hazırladıkları ikramları yiyen velilerimiz, çocuklarının becerilerini gördükçe çok mutlu oldu. Bu anlamda hiçbir zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.