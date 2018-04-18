“Engelsiz Yaşam Merkezi” projesi Merkezefendi Belediyesine birincilik ödülü kazanırdı

Sağlıklı Kentler Birliği ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde Denizli Merkezefendi Belediyesi sağlık ve sosyal hizmet dalında yaptığı ‘Engelsiz Yaşam Projesi’ ile birincilik ödülü kazandı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başlayan 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde ödül töreni düzenlendi. Perissa Otel’de düzenlenen kongrenin açılış kokteylinin ardından yapılan ödül töreninde sağlık ve sosyal hizmet kategorisinde hazırladığı ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ projesi ile Denizli Merkezefendi Belediyesi birincilik ödülünü kazandı. Merkezefendi Belediyesi’ne verilen birincilik ödülünü Plan Proje Şube Müdürü Hülya Bartal aldı.