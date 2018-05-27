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Engin Altan Düzyatan'ın imza günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Engin Altan Düzyatan'ın imza günü

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Engin Altan Düzyatan, özel bir proje olarak geliştirdiği ve Afrika seyahatinden izler taşıyan "Sen de Tanık Ol" isimli fotograf sergisinden sonra aynı isimli süresiz ajandasını D&R Kanyon'da sevenleri için imzaladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Düzyatan'ın Büyük Göç'ü fotoğraflamak ve insanların hayatlarına dokunmak için çıktığı Afrika seyahatinde çektiği fotoğraflardan oluşan ve tüm geliri Afrika'da su kuyusu açmak için kullanılacak olan proje, dünyadaki kuraklık tehdidine karşı dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzyatan, dünyada temiz su kaynaklarının hızla tükendiğini ve hesaplamalara göre 2030 yılında Türkiye'nin de su sıkıntısı çeken ülkeler arasına gireceğini ifade etti.

Düzyatan, yakın gelecekte tüm dünyanın su sorunu ile karşılaşacağına işaret ederek, istatistiklere göre Afrika nüfusunun yüzde 53'ünün halen temiz suya ulaşamadığını, kadın ve çocukların her gün temiz olmayan su kaynakları için kilometrelerce yol katettiğini ve her 10 çocuktan 3'ünün, 5 yaşına gelmeden kirli su kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.

"Sen De Tanık Ol" adlı projeye değinen Düzyatan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde sürüp giden bu trajediye bir nebze olsun dur demek ve masum insanların sürdürülebilir temiz su kaynaklarına ulaşmalarına sizler vasıtası ile aracı olmak için atılmış bir adımdır. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ederim."

Engin Altan Düzyatan, yakın zamanda farklı projeler üzerine de çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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