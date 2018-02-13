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Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 14:22 | Son Güncelleme

Enis Berberoğlu davasında karar açıklandı. Son dakika habere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu kaldığı Maltepe Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan ceza dairesi, sanık Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Daire Berberoğlu'nun tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen hapis cezasını asla kabul etmediklerini belirterek, "Enis kardeşim hiç üzülme. Adımın Kemal olduğu kadar eminim. Biz bunu biliyoruz. Bu yargılama sürecinden mutlaka beraat edeceksin." dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası itiraz üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Söz konusu bozma kararının görüldüsünü yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına şerh düştü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, bozma kararından rücu ederek, Enis Berberoğlu'nun istinafta yargılanması amacıyla duruşma günü vermişti.

AA

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
başka ülkede olsa inanın ağırlaştırılmış müebbet yerdi kesin hüküm olarak
@hdemirtasli troll
Peki başka ülkede algı oluşturmak için maaşla iktidar için sıradan vatandaşmış gibi küfürlü yorumlar hakaretler yazan trol denen şahıslara ne ceza verilir acaba?
@hdemirtasli hangi ülkede ülkenin degerleri peşkeş çekiliyor babasındanmı miras kaldı dagıtıp duruyor dünya adelet divanı icabına bakacak endişe edilmesin
@hdemirtasli GERÇEKTE BU İŞTE PARMAĞI OLANLAR NE CEZA ALIR DERSİN.ASIL KONU OLAN İŞİ YAPAN VE YAPTIRANLAR CEZA ALMAYACAK MI SANIYORSUN.
@hdemirtasli peki o da kandırılmış olmaz mı....
Direne,direne kazanacağız.HAK,HUKUK,ADALET...
@ermanca33 1 trilyon telefon faaturasiyla yürürsün adalet dersin dhkpclilerle yürürsün hak dersin.. bi sey yaparken bi yapma seklinize bak siz kim hak hukk adalet kim..
@ermanca33 la birde cesaret vardıya onu neden kullanmıyon yoksa aklınamı gelmedi ha ha ha
@ermanca33 onlar adalete karşılar çünkü adalet gelirse onların atı yürümez
@ermanca33 Hak Hukuk Gak Gak Guk, gördük olağan genel kurulda kendi milletvekiliniz söylüyor Muharrem İnce kürsüye çağırıldığında sesiz sedasız geldi ve müzik çalmadı arkasından M.İnce müzikte bile adaletiniz yokken ülkeyi nasıl adaletli yöneteceksiniz diyordu hatırladın mı? Gak Gak Guk.
hdp ile fetö ile kol kola gezenler nrd saraydaaaaa !!
Az bile haline...
@hsemg DOĞRU
anayasa mahkemesi kararı dahi çiğnenerek siyasete alet olmuş bir hukuk garabeti karardır. ülkeyi bölücülere peşkeş çekerek aldatıldım diyenlerin adalet önüne çıkmasını halk olarak istiyoruz, evlatlarını askerden kaçırarak, din istismarıyla garibanın evlatlarına şehadet şerbeti ikram eden hükumeti hesap vermeye davet ediyoruz, halk bu istismarların hesabını er geç soracaktır. bu Suriye bataklığı sizin halkınıza hediyenizdir, bedelini de kürsüden sallayarak değil evlatlarınızı cepheye göndererek gösteriniz.
@oralisik siz bu kafayla hep yönetilmeye hep kaybetmeye hep yenilmeye mahkumsunuz..
@oralisik nedense o gariban ailelerin seçtiği hükümeti beğenmeyip o gariban aileleri kullanarak savunma yapıyorsunuz. Bir ülkenin istihbaratı mahremidir. Kim olursa olsun gazeteci bile olsa ülkesini düşünen biri bunu haber yapmaz istihbarat söz konusu iken gazetecilik biter, vekillikte. Eğer bi ülkenin gazetecisi o ülkenin istihbarat servisine karşı böyle bir hamle yapıyorsa ve bundada bir vekilin parmağı varsa açık ve net konuşuyorum sonu idam olmalıdır.Muhalefetinde sempatizanlığında sınırı olmalıdır. İstihbarat oyunları bende dahil şu haberi okuyanların hiçbirinin aklı ermez eremez.
@s.hazir SENİN DE SIRAN GELİNCE KİMİN YENİLDİĞİ TAM ANLAŞILACAK.
çok şükür adalet tecelli etti keşke müebbet verselerdi bu vatan hainine !
ENİS BERBEROĞLUNUN EŞİ K.K YI TEHDİT EDEREK '' BİLDİĞİM NE VARSA KONUŞURUM DİYORDU'' KEMAL İN KORKTUĞU BİRŞEYLER VAR. KURTARMA ÇABASINA BAKINIZ !!
Devleti yıkmak için çalışan örgüt üyesine, yani kesin suçluya 2 yıl, herkesin bildiği, devletin yaptığını söylemek 5 yıl, Bu nasıl adalet acaba????
ne kanıt sunmuş o tarafsız!! savcılar
@oozn DAHA NE KANITI SUNACAK APTAL!! dÜNYA ALEME KENDİSİ NAKLEN HAİNLİĞİNİ İTİRAF ETMEDİMİ?
çok az ceza verilmiş en az 20 yıl olmalıydı
@sahinaltinkaynak atma hacı adam çocuk istismarı yapmadı megri megri diye ağlamadı odasında sözde kürt bağrağı astırmadı aldatıldım ne istedi vermedi demedi yapma elini vicdanına koy daha çok şey varda neyse anladın sen onu
Bizde biliyoruz adalet mülkün temelidir
benim adım cemil
şimdi hakkaniyetli olalım sayın savcılar ve hakimler bu adam ne ile suçlanıyor mit davasında resim ve konu içeriği paylaştığı için 5 yıl ceza alıyor,öte taraftan istanbul eski valisi ve emniyet müdürü örgüt üyeliği ve örgüte yardım etme suçundan 3 yıl ceza alıyor milletin vicdanına.
@focus60 Hakkaniyet vatana ihanetin sucu 5 senecikmiymiş yazıklar olsun adalet yerini bulmadı
Enis Bey , o kadar saçmalamışsınız ki size sadece Y-CHP liler inanacak. 1- Atılan iftirayı anlatacağım diyor. 2 - Sonra da Doğru bir haberi ilettim onlar da yayınladı diyor. Anlamak o kadar zor değil ; Dertleri müslüman/milli anadolu gençliği , bunların tahtını yıkıp ülkenin gerçek efendisi olması. Boş teneke çok ses çıkartıyor. Kendilerinden olmayan hiç kimseye tahammülleri yok ve istemiyorlar.
ey berber oğlu sen ve ailen çocukların ömür boyu vatan hainliği tasmasıyla gezmektense çık o belgeleri kimden aldın bu belgelerin kamuoyuna sızdırılmasından Kılıçtaroğlunun haberi varmıydı yokmuydu sen sana yakışanı yap çık doğruyu açıkla Kılıçtaroğuyu kurtaracam diye aileni ve çocuklarını hainlik yaftasıyla gezidrme onun hesabını ahirette vermezsin sen geçen sene konuşursam Kılıçtaroğlu yanar demiştin kendini vatan hainliği gibi ağır bir suça feda etme Zaten o sana söylemese idi sen belgeleri paylaşmaz dağıtmazdın yani asıl suçlu Kılçtaoğlu dur seni tetikçi yapmış kendine yazık etme
@mobidik6765 Oğlum salakmısın, o belgelerdeki silahları görmeyenmi kaldı, Silahları yükleyenler gördü, tır şoförleri gördü, silahların bir kısmı suriyenden kendi sınırdaki yerleşim yerlerimize atıldı, Uyanda balığa çıkalım
teröristlere devlet eliyle gönderilen silahları ortaya çıkardı diye hapse atan başka devlet varmıdır acaba
bunun arkasında duran sucsuzdur deyip avrupada yahudile aglıyanlarda ezalandırılmalı.bu devleti tetorıst partiyle kol kola batırmaya calışanarda yargılanmalı hi huzur oldun adalet olsun hak olsun eyyyy reis ne kadar sabırlısın ki bu aslakları o parlementoda tutyorsun butn kalbimizle yanındayız bu yuze halk seni biliyor dik ol bizden olmuyanlara sedid olki icimiz huzur olsun vesselam lyor
Şu yorum yapanları okudukça memlekete bakın diyorum. Yargısız infaz eden cahiller bu hukuk bir gün size de lazım olacak. Önyargılı bir şekilde ne kadar da kolay infaz ediyorsunuz insanları. Memleketin halini görmüyor musunuz ağzını açan tıkılıyor deliğe, itiraz yok, muhalefet etmeyeceksin, baştakiler ne derse onu yapacaksın. Ama bu diktatörler kandırıldık deyip? Sizin var mı 15 milyon dolarınız? Sizler kuldan korktuğunuz kadar Allahtan korkmuyorsunuz. Beter olun
Türkiyede adalet var diyen ne içiyor nasıl kafa buluyorlar bilmiyorum, Başbuğ terörist başı diye idam olmadığı için müebbet hapis aldı üç ay sonra beraat, Enis Bey malum mahkemelerce 25 yıl 5 ay sonra 5 yıl beraat yolda CHP 450 Km hak hukuk adalet diye bağırdı fakat kulakları kapalı,vicdanları kör,imanları para hırsları iktidar olanlar uyanmadı gerekirse bir 1000 Km daha hak hukuk adalet yürüyüşü yapılır yeterki ülkeme bağımsız mahkemeler,güdümsüz hakimler olsun.
Vatana ihanet konusu daha ne olsun
güzel konuşuyondaa kime ne için hizmet ettindee bu haberi yaymaya çalıştın. SORARLAR ADAMAAA?? sütten çıkmış ak kaşık gibi bide konuşuyor
Ülkenin beka sorunu var gerçi kim buraya getirdi hadi sorulmalı,diyelim neyse eyvallah, muhalifi suçsuz günahsız tık içeri, ondan sonra ey chp.liler milli mutabakattan yanamısınız(milli mutabakat ucubeside neyse anlaşılır gibi değil,türkümve allaha şükür müslümanım fakat bana uyduruk geliyor,bu ulvi özelliklerimle kendimi bu tanıma sokmuyorum,çünkü temsil edenler üçkağıtçı),yani bize tabimisiniz değilmisiniz, bırakın artık bu maskaralığı.Madem beka sorunumuz var ilk mitinginde taksime cami yapacağım dedin,buraya cami yapılınca beka sorunu hallolacakmı,hakikaten kepazelik.oy üçkağıtçılığı bu.
oral isik agzina saglik.
gerçekten bilgileri sızdırdıysa mutlaka ceza verilmeli ama bi akp li sabah veya a habere verseydi hiç sıkıntı olmazdı bu çifte standarttan kurtulmamız lazım adalet şart
Enis bey sen bir daha çocuk bezlerini diline dola da görek dünyanın kaç bucak olduğunu. akıllandın değilmi.
sayın enis bey geçen sene şöyle demişti ben konuşursam kılıçtaroğlu güneş yüzü göremez buda kimlerin devletin sırlarının ifşa edilmesinde parmağı var Şimdi kılıçtaroğlu yargıya kafa tutuyor peki kendisine sorlaım senin canını neden bu kadar sıkılyor Git avkta sor enis bey ne ile suçlandı ne ifade verdi ona göre konuş yoksa enis beyin itirafçı olmasından mı korkuyorsun onun yerine kodese gimekten mi korkuyorsun Devletin bekası ile ilgili sırrını açıklamanın ağır bir suç olduğunu bilmyrmusun Ben enis beyin yerine olsam vatan haini damgası yemekten ise gerçeği açıklarım Kğlnun korkusu budur
belgeci kemal bir belge ile arkadaşını kurtarır merak etmeyin.
Gelişmeler dikkate alındığında sonuç hiç te şaşırtıcı gelmedi.
sayın savcıları acil göreve davet ediyorum oralisik rumuzlu kişi sayın cumhurbaşkanımıza hakaret içeren yorum yazmıştır Ben bunu bu siteden takip edeceğim eğer mynet haber editörü bunu yayımlamazsa ondanda şikayetçi olacağım Kimmiş bakalım ülkeyi teröre peşkeş çeken
bu vatana ihanet eden batıya uşaklık eden terörü savunan kim olursa olsun yok özgürlük müş, demokrasi imiş gibi kavrmaların arkasına saklanarak yaptıpı açıklama eylemler asla cezasız kalmamalı bu millet artık eskisi gibi at oynatacağınız millet değil efendiler
Amerika uydurma amborgoyu deldi diye 100 yolla yargılıyor..birde devletin sırlarını ifşa etmek casusluktan bu adamı idam ederdi herhalde ..orda hukuk ve demokrasi özgürlük varya..
aldatılanlara niye ceza verilmiyor.
chp yargıya neden baskı yapıyorsun yargıyı neden engellemeye çalışıyorsun yargının işine neden karışıyorsun az bile ceza almış sen kalk devlet sırlarını ifşa et sonrada şöyle böyle zeytin yağı gibi üste çıkmaya çalış abd binlerce tır silah yolladı hala yolluyor neden tek bir söz söylemediniz siz kime hizmet ediyorsunuz kime
Önce müebbet.sonra 25 yıl.sonra 5 yıl.simdi gelde adalete inan
sizin bu devlette karşı olmadığınız ne varki? Polise karşısınız askere karşısınız kanunlara karşısınız rejime karşısınız bütün değerlere karşısınız. Bir tek batının emperyalizmine ve onların teröristlerine karşı değilsiniz. ABD ne derse onun devlet olarak söyleyemediği her şeyi dillendiren bir kara zihniyet yapısı. Ondan sonrada hak hukuk adalet ayakları. Bırakacaksınız bu işleri millet uyumuyor yutmuyor hepinizin ne mal olduğunuzun farkındayız. Elinizden gelse 12 eylülden önce Cumhuriyeti lav edip başka bir rejim kuracaktınız.
BU İNTİKAM CEZASIDIR.ASIL SUÇLU OLANLAR MİT TIRLARIYLA TERÖRİSTLERE SİLAH GÖNDERENLERDİR.ONLAR YÜZÜNDEN BUGÜN MEHMETÇİK AFRİNDE ŞEHİT OLUYOR.
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