Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu kabul edilmedi

Başvuruda, hukuka aykırı olarak tutuklandığını, bu nedenle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri süren Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda ihlal kararı verildiğini, bu kararda yer alan tespit ve değerlendirmelerin kendisi yönünden de aynen geçerli olduğunu iddia etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve tutuklanan Berberoğlu, tutuklama kararına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine avukatı aracılığıyla 23 Haziran 2017'de bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Berberoğlu'nun, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali ile seçilme hakkının ihlal edildiği iddialarını oy birliğiyle kabul edilemez buldu.

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, Enis Berberoğlu hakkında, Hatay ve Adana'da durdurulan MİT tırlarının içinde silah ve mühimmat olduğu iddialarıyla ilgili Cumhuriyet gazetesinde yapılan haberlerin ardından suça konu haberlerde yer alan görüntüleri Can Dündar'a veren kişi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Berberoğlu hakkında düzenlenen fezlekenin TBMM'ye gönderildiği, Berberoğlu'nun dokunulmazlığının da Anayasa'ya eklenen geçici 20. madde ile kaldırıldığı belirtilen gerekçede, başvurucunun yargılandığı ve hükümle birlikte verilen tutuklama kararı uyarınca ceza infaz kurumuna koyulduğu anlatıldı.

Gerekçede bireysel başvuruya konu edilen tutulma halinin, "bir suç isnadına bağlı tutma" değil, "mahkumiyete bağlı bir tutma" niteliğinde olduğuna işaret edildi.

Berberoğlu'nun "devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan tutuklandığı, bu eylemin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan Anayasa değişikliği kapsamında olduğu tespiti de yapıldı.