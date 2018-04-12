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Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Kayseri'de baldızının kızı 14 yaşındaki Ş.T.' ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki Mutlu Boran, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ş.T.'nin, 16 Ocak'ta okul çıkışı teyzesinin eşi Mutlu Boran'ın otomobiline bindiği gören rehberlik öğretmeni, durumu kızın ailesine bildirdi. Eve gelen Ş.T., yaşadıklarını rehberlik öğretmenine yazarak anlatmak istediğini söyledi.

İSTİSMAR MEKTUBUNU ÖĞRENMENİNE VERDİ

Ş.T., eniştesinin kendine istismarda bulunduğunu yazdığı mektubu rehberlik öğretmenine verdi. Yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan kızın eniştesi Mutlu Boran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, Ş.T., ailesi ve tutuklu sanık Mutlu Boran hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Boran, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanık Boran'a 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri taciz cinsel istismar öğretmen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çekin artık şu pis ellerinizi çocuklardan eyyy sapık babalar abiler amcalar dayılar enişteler yeğen ve kuzenler. Sizler onları koruyacak yerde istismar ederseniz dışarıdakiler neler yapmaz. Sonra da namus namus diyorsuz ...
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