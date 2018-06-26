HABER

Enişte rezaleti! Okulda dolaşınca iğrenç olay deşifre oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 08:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.G., eşinin yeğeni olan 14 yaşındaki kız çocuğu M.E.'yi 4 yıldır taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Enişte rezaleti! Okulda dolaşınca iğrenç olay deşifre oldu

Olay, Dalaman ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eniştesi R.G. ile aynı apartmanda oturan kız çocuğu M.E., 2014 yılının yaz aylarında eniştesinin tacizine uğradı. R.G.'nin yaklaşık 20 gün önce yine eşinin yeğenine taciz ettiği iddia edildi. Öğretmenleri, küçük kızın davranışlarından ve R.G.'nin sık sık okul çevresinde dolaşmasından şüphelendi. Öğretmenlerinin ısrarlı soruları üzerine M.E., halasının eşi olan R.G.'nin 4 yıldır kendisini ormanlık alana götürerek teaciz ettiğini söyledi.

"ERKEK ARKADAŞIYLA İLİŞKİYE GİRMİŞ"

Öğretmenler durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede yakalanan R.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan R.G.'nin sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı vardı. Onunla ilişkiye girmiş" dediği öğrenildi. Yapılan araştırmada M.E.'nin erkek arkadaşı olmadığı belirlendi. R.G., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.

BASKI VE TEHDİTLE SUSTURDU

Küçük M.E.'nin psikologlar eşliğinde verdiği ifadesinde, halasının kocası R.G.'nin 4 yıl boyunca tacizine uğradığını söyledi. Küçük kız, eniştesinin kimseye söylememesi konusunda baskı ve tehdit ettiğini de anlattı. M.E., ifadesinin ardından devlet tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

DHA

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
Bu halde basıldı! İçeride unutulduğunu iddia ettiBu halde basıldı! İçeride unutulduğunu iddia etti
Türk Dil Kurumu Başkanı görevinden alındıTürk Dil Kurumu Başkanı görevinden alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taciz cinsel istismar Muğla Dalaman

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında istifa çağrısı: Bedelinin olması lazım

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında istifa çağrısı: Bedelinin olması lazım

Abdulkadir Selvi yazdı: Bu kez çok şaşırtıcı bir kabine bekleniyor

Abdulkadir Selvi yazdı: Bu kez çok şaşırtıcı bir kabine bekleniyor

Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında operasyon!

Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında operasyon!

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Bu halde basıldı! İçeride unutulduğunu iddia etti

Bu halde basıldı! İçeride unutulduğunu iddia etti

Türk Dil Kurumu Başkanı görevinden alındı

Türk Dil Kurumu Başkanı görevinden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.