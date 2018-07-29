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Eniştesinin silahla yaraladığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün merkez Çukurova ilçesindeki pastanede alacak meselesinden anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen eniştesi Talip Ç. (63) tarafından tabancayla vurulan İsmet Avcı (68), tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçmaya çalışırken tabancayla yakalanan Talip Ç'nin emekli polis memuru olduğu öğrenildi.

Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki pastanede dün Talip Ç. tartıştığı kayınbiraderi İsmet Avcı'yı tabancayla yaralamış, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

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