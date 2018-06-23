CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur, Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlarsa hiç enkaz edebiyatından söz etmeyeceğiz. Her kuruşun hesabını millete vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneğini (GİMAT) ziyaretinde yaptığı konuşmada, egemen güçlerin Türkiye'de oyun oynadığını söyledi.

"Türkiye tarımdan çekilsin." denildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın 180 milyar dolar tarım ürünü ihracatı bulunduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın 17 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye'de toprak ve insan gücünün daha fazla olduğunu ancak namuslu siyasetin bulunmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, cebini değil halkını düşünen siyaset anlayışının egemen olması gerektiğini belirtti.

Soğan ve patates fiyatlarının arttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Tarım Bakanı konuşuyor, 'Nasıl bu fiyatlar arttı, hayret içerisindeyim.' Yarını göremezsen hayret içinde olursun. Fiyat yükseldi, kontrol edememişse görevini bırakır, istifa eder. Çekileceksin o zaman, yönetememişsen çekileceksin." diye konuştu.