Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlıları bekliyor

"Her şey Ceylanpınar için" sloganı ile yola çıkan ve bu doğrultuda ilçenin dört bir yanına kültür evleri inşa eden Ceylanpınar Belediyesi’nin, son olarak Ensar Mahallesinde bulunan ve mahallenin adını taşıyan Ensar Kültür Evi tamamlandı.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlıların hizmetine sunuluyor. Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Ensar Mahallesinde bulunan çok amaçlı kültür evini inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 7 ay önce çalışmalarına başlanılan Ensar Mahallesi Kültür Evinin dekorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesine başlanılmıştı. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Ensar Mahallesi Kültür Evinin beton duvarları yapılarak tamamlandı. Buradaki çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi’ne bağlı ekipler kilitli parke taşı döşeme çalışması ve bahçe düzenleme çalışmalarını bitirdi. Dış çevre çalışmalarının da tamamlanmasıyla Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlılara Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan tamamlanan Ensar Kültür Evini inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, aynı mekanda bayanlara yönelik yapılacak kültür evinin de çalışmalarına başladıklarını belirtti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kültür evinin çok amaçlı olarak kullanılacağını ifade ederek, yapılan her hizmetin Ceylanpınar için olduğunu ifade etti. Başkan Atilla, "Ensar Mahallesinde yapımı kısa süre önce başlanan kültür evimi tamamlandı, kültür evimiz hem gençlere yönelik kültürel çalışmalarda ve hem de mahalle sakinlerine çok amaçlı hizmet verecek. Kültür evimiz Pazartesi gününden itibaren Ceylanpınarlı vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Mahalle çok kalabalık bir mahalle idi. Mahalleli kültür evi talebini bize iletmişti. Biz de bu talebe kayıtsız kalamazdık. Yaptığımız her hizmet Ceylanpınar’ın daha yaşanabilir bir ilçe olması için ve her şey Ceylanpınar için. Aynı bölgede kadınlarımız için yapacağımız kültür evi çalışmalarına da başladık. Onu da kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.