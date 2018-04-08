HABER

Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlıları bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

"Her şey Ceylanpınar için" sloganı ile yola çıkan ve bu doğrultuda ilçenin dört bir yanına kültür evleri inşa eden Ceylanpınar Belediyesi’nin, son olarak Ensar Mahallesinde bulunan ve mahallenin adını taşıyan Ensar Kültür Evi tamamlandı.Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlıların hizmetine sunuluyor.

Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlıları bekliyor

"Her şey Ceylanpınar için" sloganı ile yola çıkan ve bu doğrultuda ilçenin dört bir yanına kültür evleri inşa eden Ceylanpınar Belediyesi’nin, son olarak Ensar Mahallesinde bulunan ve mahallenin adını taşıyan Ensar Kültür Evi tamamlandı.
Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlıların hizmetine sunuluyor. Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Ensar Mahallesinde bulunan çok amaçlı kültür evini inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 7 ay önce çalışmalarına başlanılan Ensar Mahallesi Kültür Evinin dekorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesine başlanılmıştı. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Ensar Mahallesi Kültür Evinin beton duvarları yapılarak tamamlandı. Buradaki çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi’ne bağlı ekipler kilitli parke taşı döşeme çalışması ve bahçe düzenleme çalışmalarını bitirdi. Dış çevre çalışmalarının da tamamlanmasıyla Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlılara Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan tamamlanan Ensar Kültür Evini inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, aynı mekanda bayanlara yönelik yapılacak kültür evinin de çalışmalarına başladıklarını belirtti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kültür evinin çok amaçlı olarak kullanılacağını ifade ederek, yapılan her hizmetin Ceylanpınar için olduğunu ifade etti. Başkan Atilla, "Ensar Mahallesinde yapımı kısa süre önce başlanan kültür evimi tamamlandı, kültür evimiz hem gençlere yönelik kültürel çalışmalarda ve hem de mahalle sakinlerine çok amaçlı hizmet verecek. Kültür evimiz Pazartesi gününden itibaren Ceylanpınarlı vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Mahalle çok kalabalık bir mahalle idi. Mahalleli kültür evi talebini bize iletmişti. Biz de bu talebe kayıtsız kalamazdık. Yaptığımız her hizmet Ceylanpınar’ın daha yaşanabilir bir ilçe olması için ve her şey Ceylanpınar için. Aynı bölgede kadınlarımız için yapacağımız kültür evi çalışmalarına da başladık. Onu da kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Ensar Kültür Evi Ceylanpınarlıları bekliyor

Adana'da sıradan bir gün! Sosyal medyayı salladı...Adana'da sıradan bir gün! Sosyal medyayı salladı...
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesajRusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.