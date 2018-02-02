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Ensest ilişkiyi anlatan masala tepki yağıyor: Kızıyla evlenmek isteyen kral!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 08:39 | Son Güncelleme

Youtube'a yüklenen bir masal videosu ortalığı karıştırdı. Öz kızıyla evlenmeye çalışan bir kralın ve ondan kaçmaya çalışan prensesin hikâyesini anlatan ve Youtube’da yayınlanan "Eşek Derisi" isimli masala "ensest ilişki ve çocuk istismarı" gerekçesiyle şikayet yağdı. Masaldaki prensesi seslendiren Oya Küçümen, "Kaldırılması için ben de başvurdum" dedi.

Ensest ilişkiyi anlatan masala tepki yağıyor: Kızıyla evlenmek isteyen kral!

1695 yılında Fransız şair Charles Perrault tarafından yazılan "Eşek Derisi" isimli çizgi-masal, 25 Ocak’tan beri Youtube’daki “Turkish Fairy Tales” (Türkçe Peri Masalları) isimli kanalda yayınlandı. Masal, öz kızıyla evlenmeye çalışan bir kralın ve ondan kaçmaya çalışan prensesin hikâyesini anlatıyor. Masal, 200 binden fazla izlendi. Habertürk'te yer alan habere göre, bazı kullanıcılar "ensest ilişki ve çocuk istismarı" gerekçesiyle masaldan şikâyetçi oldu.

Masalda kralı seslendiren Mazlum Kiper, "Seslendirmesini hangi şirket, hangi kanal talep etti; hatırlamıyorum. En az 1 yıl olmuştur. Okuduğum seslerin içeriğine bakmıyorum. Okurken rahatsızlık duymadım. Olumsuz bir şey anlatsa yapmazdım. Ben sadece okuyorum, neyi anlatıyor bilmiyorum. Yani bu masaldır, adam bunu söyler; belki sonunda ceza alır. Tabii ki normalde bir kralın bile böyle bir şey yapması uygun olamaz. Bu belki Fransız mitolojisinden alınmış bir hikaye olabilir" diye konuştu.

"KALDIRILMASI İÇİN BEN DE BAŞVURDUM"

Prensesi seslendiren Oya Küçümen ise "Eski çağlardaki bir yanlışı anlatmak içindi sanırım. Şimdi izledim ve bu yanlışı öven bir şey göremedim. Tam tersi olmaması gereken bir şey olarak anlatılıyor. Yine de kaldırılması için ben de başvurdum" dedi.

"BUNUN ADI ENSESTTİR"

Doç. Dr. Mehmet Gökşin Karaman, "Bu masal kral olan bir babanın kızıyla evlenmek istemesini anlatıyor ki bunun adı ensesttir. Ebeveynlerden böyle talepler gelebileceğini düşünen çocuk korkabilir, endişelenebilir. Çocuk ve gençler için sakıncalı olabilir" ifadesini kullandı.

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