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Enstrüman kurslarına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Semt Konaklarında düzenlenen enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor.Özalper, Salköprü, Yeşiltepe ve Melekbaba semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde sanat ve meslek kurslarının yanı sıra enstrüman kursları da meraklılarıyla buluşturuluyor.

Enstrüman kurslarına yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Semt Konaklarında düzenlenen enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor.
Özalper, Salköprü, Yeşiltepe ve Melekbaba semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde sanat ve meslek kurslarının yanı sıra enstrüman kursları da meraklılarıyla buluşturuluyor. Müzik aletlerine ilgi duyan gençlerin akın ettiği kurslarda bağlama, gitar, keman ve piyano eğitimleri veriliyor. Malatya’da kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman kursları da geleceğin müzisyenlerine kapı aralıyor.
2017’de 5 branşta 47 kurs açıldı
Semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde açılan enstrüman kurslarına sadece 2017 yılında toplamda 47 kursa 810 kursiyer katılmış oldu.
Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursların tamamlanmasıyla kursiyerlere belge veriliyor.

Enstrüman kurslarına yoğun ilgi

Enstrüman kurslarına yoğun ilgi

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