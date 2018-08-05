Enver İbrahim Halkın Adalet Partisi başkanlığına aday

Malezya'da siyasetçi Enver İbrahim'in, Halkın Adaleti Partisinin (PKR) genel başkanlık seçimlerinde yarışacağı bildirildi.
Bernama ajansında yer alan haberde, Enver'in PKR genel başkanlık seçimleri için adaylık formunun parti merkezine gönderildiği belirtildi.
Parti Seçim Komisyonu Sekreteri İsmail Yusuf, Enver'in adaylık formunu aldıklarını ifade etti.
- Enver, kraliyet affıyla serbest kalmıştı
Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, 2015 yılında 5 yıl hapse mahkum edilmişti.
Ülkede, 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde birinci olan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, 1990'lı yıllarda başbakanlığı sırasında kabinesinde maliye bakanlığı görevini yürüten ve geçmişte fikir ayrılığına düştüğü eski çalışma arkadaşı Enver'in serbest bırakılması için inisiyatif almıştı. Enver, 16 Mayıs’ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.
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