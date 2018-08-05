HABER

Enver İbrahim Halkın Adalet Partisi başkanlığına aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Enver İbrahim Halkın Adalet Partisi başkanlığına aday

Malezya'da siyasetçi Enver İbrahim'in, Halkın Adaleti Partisinin (PKR) genel başkanlık seçimlerinde yarışacağı bildirildi.

Bernama ajansında yer alan haberde, Enver'in PKR genel başkanlık seçimleri için adaylık formunun parti merkezine gönderildiği belirtildi.

Parti Seçim Komisyonu Sekreteri İsmail Yusuf, Enver'in adaylık formunu aldıklarını ifade etti.

- Enver, kraliyet affıyla serbest kalmıştı

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, 2015 yılında 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ülkede, 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde birinci olan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, 1990'lı yıllarda başbakanlığı sırasında kabinesinde maliye bakanlığı görevini yürüten ve geçmişte fikir ayrılığına düştüğü eski çalışma arkadaşı Enver'in serbest bırakılması için inisiyatif almıştı. Enver, 16 Mayıs’ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Rizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyorRizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyor
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gittiRahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başkanlık Enver İbrahim Malezya parti

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.