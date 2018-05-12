Enver İbrahim salı günü serbest bırakılacak

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da hapiste bulunan muhalefet lideri Enver İbrahim'in salı günü serbest bırakılacağı bildirildi.
Kız kardeşi Nurul İzzah, Channel NewsAsia'ya yaptığı açıklamada, Keadilan Rakyat Partisinin (PKR) lideri İbrahim'in kraliyet affıyla salı günü serbest kalacağını söyledi.
Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed, Enver İbrahim'in kraliyet affıyla serbest bırakılması için sürecin hemen başlatılacağını duyurmuştu.
Mahathir, 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını, Malezya Kralı Sultan Muhammed'in (Yang di-Pertuan Agong) Enver'e kraliyet affı tanınması konusunda istekli olduğunu ifade etmişti.
Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmıştı.
Yüksek Mahkeme'de 2012 yılında aklanan ancak hükümetin kararı temyize götürmesiyle 7 Mart 2014'te fiili livatadan suçlu bulanarak 5 yıl hapse mahkum edilen Enver İbrahim, karar nedeniyle 23 Mart 2014'teki ara seçime katılamamıştı.
Malezya'da Yüksek Mahkeme, 10 Şubat 2015'te muhalefet lideri Enver İbrahim'i "fiili livatadan" suçlu bulan Temyiz Mahkemesi kararını onamış ve bir erkek yardımcısıyla ilişkiye girmekten suçlu bulunan muhalefet liderini beş yıl hapse mahkum etmişti.
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