Enver İbrahim'e kraliyet affı hazırlığı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed, hapiste bulunan muhalefet lideri Enver İbrahim’in kraliyet affıyla serbest bırakılması için sürecin hemen başlatılacağını söyledi.

Mahathir, düzenlediği basın toplantısında, 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını ifade ederek, Malezya Kralı Sultan Muhammed’in (Yang di-Pertuan Agong) Enver'e kraliyet affı vermesi konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Mahathir ayrıca yeni kurulacak kabinenin 10 bakanlıktan oluşacağını söyledi.

Malezya'da çarşamba günü yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, dün yemin ederek başbakanlık görevine resmen başlamıştı.

Mahathir seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, başbakanlık görevini, 1998 yılında kendi kabinesinde görev yaparken ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle ters düştüğü, eski Maliye Bakanı Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmıştı.