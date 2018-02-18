Enver Paşa'nın torunu: Babam Atatürk'ü çok severdi

Enver Paşa'nın ikinci kuşak torunu Mihrişah Mayatepek, CNN Türk'te Güneri Civaoğlu'nun sunduğu 'Şeffaf Oda' programına konuk oldu.
Atatürk hakkında konuşan Mayatepek, "Babam Atatürk'ü çok severdi" dedi.
Babası Osman Mayatepek'in yazdığı, "Dedem Enver Paşa" adlı kitapta da, Atatürk ile Enver Paşa'nın birbirlerine yazdıkları mektupların yer aldığını belirtti.
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