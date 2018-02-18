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Enver Paşa'nın torunu: Babam Atatürk'ü çok severdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 15:45 | Son Güncelleme

Enver Paşa'nın ikinci kuşak torunu Mihrişah Mayatepek, "Babam Atatürk'ü çok severdi" dedi.

Enver Paşa'nın torunu: Babam Atatürk'ü çok severdi

Enver Paşa'nın ikinci kuşak torunu Mihrişah Mayatepek, CNN Türk'te Güneri Civaoğlu'nun sunduğu 'Şeffaf Oda' programına konuk oldu.

Atatürk hakkında konuşan Mayatepek, "Babam Atatürk'ü çok severdi" dedi.

Babası Osman Mayatepek'in yazdığı, "Dedem Enver Paşa" adlı kitapta da, Atatürk ile Enver Paşa'nın birbirlerine yazdıkları mektupların yer aldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
enver paşa Atatürk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geçenlerde yazmıştık "_Vatanseverliğin İLKŞartı AHMAK olmamaktır eğer Ahmaksan seveyim dediğin Vatanı GÖMERSİN" Abdülhamit i tahttan indirmek için bir Yahudi ve bir Ermeniyi görevlendirirsin hertürlü yokluk içindeki bri Devleti Almanya ile ortak edip 1.Dünya savaşına sokarsın ayağında çarık çorakbile olmayan 90 Bin Vatanavladını Sarıkamışın Karlarına gömersin Vatanseversin eyvallah ama YETMEZ!
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