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Enver Yılmaz: ”Ordu emin adımlarla ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:54 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’nun geçmiş yıllara kadar Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir kent olarak anıldığını ancak son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla geleceği emin adımlarla ilerlediğini söyledi.‘Sabah İl Buluşmaları’ programı Ordu’da yapıldı.

Enver Yılmaz: ”Ordu emin adımlarla ilerliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’nun geçmiş yıllara kadar Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir kent olarak anıldığını ancak son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla geleceği emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
‘Sabah İl Buluşmaları’ programı Ordu’da yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda Boztepe’de bir otelde düzenlenen toplantıda Ordu’nun kültürel değerleri ve iller arası rekabetteki konumu tartışıldı. Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’nun geçmiş yıllara kadar Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir kent olarak anıldığını ancak son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla geleceği emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Özellikle Büyükşehir olmasının ardından gelişmenin hızlandığını kaydeden Başkan Yılmaz, “Göreve geldikten sonra ilk işimiz altyapının sıfırdan ele alınması oldu. Kırsal alanın yollarının yenilenmesinin yanı sıra ilçe merkezlerinin altyapıyı tamamen yeniledik. Bundan sonraki süreçte üst yapıya geçeceğiz. Özellikle sahil şeridimiz, mavi bayraklı plajlarımız, yaylalarımız ve son dönemde gelişen eko-turizm ile turizm açısından daha hızlı bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum” dedi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz da Türkiye’nin son 15 yılda adeta sessiz bir reform geçirdiğini, Ordu ilinin de bu reformlardan payını aldığını ve geleceğe umutla baktığını vurguladı.
Protokol konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Şeref Oğuz’un yönettiği bir panel düzenlendi. Panelin konuşmacıları Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş oldu.
Toplantıya Sabah Gazetesinin yazarlarının yanı sıra AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Sivil toplum Kuruluş (STK) temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve akademisyenler katıldı.

Enver Yılmaz: ”Ordu emin adımlarla ilerliyor

Enver Yılmaz: ”Ordu emin adımlarla ilerliyor

Enver Yılmaz: ”Ordu emin adımlarla ilerliyor

Enver Yılmaz: ”Ordu emin adımlarla ilerliyor

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