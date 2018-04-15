Epilepsi hastaları için pedal çevirdiler

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, epilepsi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 'Epilepsiye Pedal Çevir' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte genç babanın, bisikletinin arkasına bebeğini oturtarak, pedal çevirmesi dikkat çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Klinik Nörolofizyoloji Bilim Dalı'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen bisikletliler, epilepsiye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi. Üçkuyular Vapur İskelesi önünden hareket eden bisikletliler, Cumhuriyet Bulvarı'na kadar 10 kilometre boyunca pedal çevirdi. Etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Kâaip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği tarafından da destek verildi. Etkinlikte konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Barış Baklan, "Epilepsinin kişiyi toplumdan koparacak hastalık olmadığını, toplum içerisinde sağlıklı kişilerle birlikte yaşanabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Epilepsi hastalarının ilaçlarını düzenli kullandıkları ve kurallara uydukları takdirde her türlü yaşam şartını yerine getirebileceklerini göstermek istiyoruz. Epilepsinin saklanacak hastalık olmadığını anlatmak için buradayız" dedi. Öte yandan 'Epilepsiye Pedal Çevir' etkinliğinde genç bir babanın, bisikletinin arkasına bebeğini oturtarak, pedal çevirmesi dikkat çekti.