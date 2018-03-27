"Bu fotoğraf sergisinde epilepsi hastalarının iş ve sosyal hayatlarını, ikili ilişkilerini ele aldık. Önce epilepsi hastalarının hikayelerini dinleyerek kaleme aldık. Daha sonra bu hikayeleri modeller yardımıyla fotoğraf karelerine aktardık. Bu çalışmayı arkadaşım Selcan Nur Çoban ile hazırladık. Yalnızca iki kişinin gerçek fotoğrafı kullanıldı. Sergiyi gezdiğinizde bu iki resmi diğerlerinden ayırmak son derece güçtür. Burada şu mesajı veriyoruz, epilepsi hayatın bir parçasıdır. Bu hastaların sağlıklı bireyler gibi her şeyi yapabileceğini göstermek istiyoruz."

Karakavak, bir alışveriş merkezinde açtığı sergide AA muhabirine yaptığı açıklamada, her fotoğrafın üzerinde anlatılan yaşam hikayesiyle ilgili bilgi notu bulunduğunu söyledi.

Ev hanımı, doktor, öğrenci, esnaf gibi çeşitli meslek grupları ve farklı yaşlardan kişilerin yaşadıklarının aktarıldığı sergide, epilepsinin hayatın bir parçası olduğu mesajı veriliyor.

Karakavak, serginin hazırlık sürecinin oldukça fazla zaman aldığını dile getirerek, güzel bir çalışma olması için ellerinden geleni yaptıkları aktardı.

Fotoğraflarla anlatılanların yaşanmış hikayeler olduğuna işaret eden Karakavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin epilepsi hastası olan Afitap, evleniyor ancak eşi Kerem'in kendisini dışlamasından korktuğu için bu durumu anlatamıyor. Öğrendiğinde de yine kendisinden pek bahsetmiyor. Haliyle güvensizlik söz konusu oluyor. Bunun önüne geçebilmek için böyle bir hikayeyi modeller vasıtasıyla fotoğrafladık. Yine bir nörolog olan Yekta bey, herkesi tedavi ederek, ciddi ameliyatları başarıyla sonuçlandırabiliyor ancak kendi hastalığı olan epilepsi ile mücadele içerisinde. Bunu da yine bir fotoğrafla anlatmaya çalıştık."

- "Bunu her epilepsi hastası yapabilir"

Kendisinin de hayatta birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldığına değinen Karakavak, şunları kaydetti:

"Bana sürekli 'Meltem, iş yeri açamazsın, araba kullanamazsın, sergi açamazsın' dediler. Bugün iş yerimi de sergimi de açtım. Tedavi sürecinden sonra araba kullanabiliyorum. Bu benim için gurur verici bir şey. Bunu her epilepsi hastası yapabilir. Biz de hayatın içindeyiz ve yaşamın bir parçasıyız. İnsanların kendisini toplumdan dışlamadan sağlıklı bir birey gibi her şeyi yapabileceğini göstermek adına böyle bir farkındalık oluşturduk. Sergimiz inşallah bugün sona erecek."