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Epilepsi krizlerinin sona ermesi için ameliyat olması gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, doğuştan epilepsi hastası Utku Berat Dinçay'ın (8) geçirdiği krizlerin sona erdirilmesi için ameliyat edilmesi gerekiyor.

Epilepsi krizlerinin sona ermesi için ameliyat olması gerekiyor

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, doğuştan epilepsi hastası Utku Berat Dinçay'ın (8) geçirdiği krizlerin sona erdirilmesi için ameliyat edilmesi gerekiyor. Geçimini hamallık yaparak sağlayan baba Hayrettin Dinçay, "Evladım gece- gündüz kriz geçiriyor. Ameliyat parasını karşılayacak gücüm yok. Yardımseverlerin desteğini bekliyorum" dedi.
İlçeye bağlı İhsaniye Mahallesi'nde oturan Hayrettin- Dilek Dinçay çiftinin tek çocukları Utku Berat, epilepsi hastası olarak dünyaya geldi. Yatağa bağlı yaşayan Utku Berat, her gün çok sayıda epilepsi krizi geçiriyor. Utku Berat'ın, beynindeki nöbetlere yol açan oluşumun yok edilmesi için vagal sinir uyarımı ameliyatı olması gerekiyor. Ameliyatla beynine yerleştirilecek pil ile Utku Berat Dinçay'ın epilepsi nöbetleri yatıştırılacak.
Hamallık yaparak, geçimini sağladığını ve çocuğunu ameliyat ettirecek parası olmadığını dile getiren baba Hayrettin Dinçay, "Vagal sinir uyarımı ameliyatı olması gerektiğini söylediler. Yaklaşık 20 gün önce İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittik. Beyin Cerrahi servisinde 1 hafta sonra arayacaklarını söylediler; fakat ne arayan var ne soran. Çocuğum, evde sürekli nöbet halinde, gittikçe fenalaşıyor. Günde 20- 30 sefer nöbet halinde ve ağır krizlerde ambulansla hastaneye götürüyoruz. Onların da yapacağı bir şey yok. Benim ameliyat parasını karşılayacak gücüm yok. Ameliyat olduğu takdirde krizlerin azalacağını umuyoruz. Ameliyatı için yardımseverlerin desteğini bekliyorum" diye konuştu.
'ÇOCUĞUMUN BU ACILARDAN KURTULMASINI İSTİYORUM'
Anne Dilek Dinçay ise çocuğunun gittikçe daha fazla nöbet geçirmeye başladığını belirterek, "Çocuğumun yatağında yatıyorum artık. Gece uykusu yok ve nöbet geçiriyor. Zaman zaman da boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Biz bir an önce devletimizden, büyüklerimizden yardımcı olmalarını ve çocuğumun ameliyatının yapılmasını istiyoruz. Çocuğum mamayla besleniyor ve çiğneme yetisi yok, su bile içiremiyoruz. Ameliyat edilip, çocuğumun bu acılardan kurtulmasını istiyorum. Çok üzülüyoruz" dedi.

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Epilepsi krizlerinin sona ermesi için ameliyat olması gerekiyorEpilepsi krizlerinin sona ermesi için ameliyat olması gerekiyorEpilepsi krizlerinin sona ermesi için ameliyat olması gerekiyorEpilepsi krizlerinin sona ermesi için ameliyat olması gerekiyor

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