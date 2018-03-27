’Epilepsi ve Ben’ resim yarışması için son gün 30 Mart

Epilepsi ile yaşayan çocuk ve gençlerin üreticiliklerini sergilemelerine yardımcı olmak ve epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Epilepsi ve Ben resim yarışması, başvuruları bekliyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından, UCB Pharma’nın koşulsuz katkılarıyla düzenlenen yarışmaya 6-11 ve 12-16 yaş arası epilepsili çocuklar katılabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 30 Mart tarihine kadar kurumun internet adresinden resimleriyle başvuru yapabilecek.

Beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan epilepsi, nöbetlerle ilerleyen kronik bir rahatsızlık. Her yaştan ve cinsiyetten bireyde görülebilecek bir hastalık olan epilepsi, Türkiye’de yaklaşık 800 binden fazla bireyin hayatını olumsuz etkiliyor. Kişiden kişiye göre değişiklik gösteren nöbetlerle kendini gösteren epilepsi birçok bireyde düzenli ve doğru bir tedavi süreciyle kontrol altına alınabiliyor.

Epilepsi, dünya genelinde en sık karşılaşın hastalık olmasına rağmen, yapılan araştırmalar hastalık hakkındaki toplumsal bilgi yetersizliği olduğunu gösteriyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk epilepsi algı araştırmasının sonuçlarına göre her 10 kişiden 1’i epilepsinin bulaşıcı olduğunu düşünüyor. Epilepsi hakkında var olan bu ve bunun gibi birçok yanlış bilgi hastaların toplumdan dışlanmasına neden oluyor.