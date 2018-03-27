HABER

’Epilepsi ve Ben’ resim yarışması için son gün 30 Mart

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Epilepsi ile yaşayan çocuk ve gençlerin üreticiliklerini sergilemelerine yardımcı olmak ve epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Epilepsi ve Ben resim yarışması, başvuruları bekliyor.

’Epilepsi ve Ben’ resim yarışması için son gün 30 Mart

Epilepsi ile yaşayan çocuk ve gençlerin üreticiliklerini sergilemelerine yardımcı olmak ve epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Epilepsi ve Ben resim yarışması, başvuruları bekliyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından, UCB Pharma’nın koşulsuz katkılarıyla düzenlenen yarışmaya 6-11 ve 12-16 yaş arası epilepsili çocuklar katılabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 30 Mart tarihine kadar kurumun internet adresinden resimleriyle başvuru yapabilecek.

Beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan epilepsi, nöbetlerle ilerleyen kronik bir rahatsızlık. Her yaştan ve cinsiyetten bireyde görülebilecek bir hastalık olan epilepsi, Türkiye’de yaklaşık 800 binden fazla bireyin hayatını olumsuz etkiliyor. Kişiden kişiye göre değişiklik gösteren nöbetlerle kendini gösteren epilepsi birçok bireyde düzenli ve doğru bir tedavi süreciyle kontrol altına alınabiliyor.
Epilepsi, dünya genelinde en sık karşılaşın hastalık olmasına rağmen, yapılan araştırmalar hastalık hakkındaki toplumsal bilgi yetersizliği olduğunu gösteriyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk epilepsi algı araştırmasının sonuçlarına göre her 10 kişiden 1’i epilepsinin bulaşıcı olduğunu düşünüyor. Epilepsi hakkında var olan bu ve bunun gibi birçok yanlış bilgi hastaların toplumdan dışlanmasına neden oluyor.

Epilepsi ve Ben Resim yarışması 12 yıldır toplumun epilepsiyle ilgili ön yargılarına dikkat çekmek ve epilepsili bireylerin toplumsal hayata katılımını teşvik etmek için düzenleniyor. 6-16 yaş arası epilepsili çocukların katılabileceği yarışma çocukların hayallerini resimleri aracılığıyla tüm Türkiye’ye anlatmasına imkân veriyor.

Dereceye girenleri ödüller bekliyor
6 -11 ve 12 -16 yaş olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen Epilepsi ve Ben Yarışması için başvuruları beklediklerini söyleyen Prof. Dr. S. Naz Yeni, "Epilepsi ve Ben, epilepsi ile yaşayan çocuk ve gençlerimiz için tam 12 yıldır ilham kaynağı oluyor. Epilepsili bireyler yarışmaya çoğu zaman, yaşadıkları sıkıntıları, hayallerini, yapmak istedikleri ancak epilepsi nedeniyle yapamadıklarını anlattıkları resimlerle katılıyor. Yarışma ile çocuk ve gençlerimize kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, üreticiliklerini konuşturabilecekleri bir platform sunuyoruz" dedi.
Yarışmada her iki kategoride de ilk üçe girenlerin Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nden ödül kazandığını belirten Prof. Dr. Yeni, "Her yıl çocuklarımızın ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri değerlendiriyoruz. Yarışmaya katılanlardan epilepsiyi algılayışlarını, epilepsi ile birlikte nasıl yaşadıklarını, epilepsinin kendilerini nasıl etkilediğini resmetmelerini bekliyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Yeni başvurular için son tarihin 30 Mart olduğunu da hatırlattı.
Yapılan açıklamada; yarışma ile ilgili detaylı bilgiler ve başvuru formuna www.epilepsiveben.net sitesinden ulaşılabiliyor.

’Epilepsi ve Ben’ resim yarışması için son gün 30 Mart

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.