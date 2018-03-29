’Erasmus Plus Projesi’ eğitimi Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

BEBKA teknik destek programı kapsamında Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir Valiliği tarafından Erasmus Plus Projesi yazımı hakkında verilen eğitim programı Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi.
Tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve program ülkeleri gibi Türkiye’nin de diğer ülkeler ile eşit fırsatta dahil olduğu Erasmus Plus programı kapsamında yürütülen birçok alt program bulunuyor. Eskişehir Valiliği’nin BEBKA teknik desteğiyle almış olduğu bu eğitim programına Anadolu Üniversitesi proje yazımında ve uygulamasında destek veriyor. ARİNKOM TTO Koordinatörlerinden Rabia Taş ve Yeliz Erkoç, Erasmus Plus Proje’si yazımı eğitiminin asıl amacının AB projelerinin nasıl yazılması gerektiği, proje yazımları konusunda dikkat edilecek noktaların neler olduğu gibi konularda katılımcıların sorunlarını gidermek ve onlara destek olmak olduğunu belirtti. Rabia Taş, "4 gün sürecek olan eğitimin 23-24 Mart tarihlerinde Eskişehir Valiliği’nde gerçekleştirilen ilk iki gününde teorik olarak beklentiler nelerdir? Amaç, hedef ve kitle nasıl oluşturulur? Bunların eğitimini verdik. Eğitimimizde kurum ve kuruluşlardan sağlık, sosyal yardımlaşma, eğitim, özel eğitim, turizm ve ilçelerdeki hizmetler olmak üzere altı konu başlığındaki çalışmalar yer aldı. Üniversitemizde yürütülen iki günlük süreçte ise herkesin elinde birer tane Erasmus Plus Projesi var. Altı grup halinde altı projenin uygulama safhasını birlikte yürütüyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan düzenlenen eğitim 30 Mart Cuma günü sona erecek.
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum