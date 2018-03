’Erasmus Plus Projesi’ eğitimi Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

BEBKA teknik destek programı kapsamında Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir Valiliği tarafından Erasmus Plus Projesi yazımı hakkında verilen eğitim programı Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi.

Tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve program ülkeleri gibi Türkiye’nin de diğer ülkeler ile eşit fırsatta dahil olduğu Erasmus Plus programı kapsamında yürütülen birçok alt program bulunuyor. Eskişehir Valiliği’nin BEBKA teknik desteğiyle almış olduğu bu eğitim programına Anadolu Üniversitesi proje yazımında ve uygulamasında destek veriyor. ARİNKOM TTO Koordinatörlerinden Rabia Taş ve Yeliz Erkoç, Erasmus Plus Proje’si yazımı eğitiminin asıl amacının AB projelerinin nasıl yazılması gerektiği, proje yazımları konusunda dikkat edilecek noktaların neler olduğu gibi konularda katılımcıların sorunlarını gidermek ve onlara destek olmak olduğunu belirtti. Rabia Taş, "4 gün sürecek olan eğitimin 23-24 Mart tarihlerinde Eskişehir Valiliği’nde gerçekleştirilen ilk iki gününde teorik olarak beklentiler nelerdir? Amaç, hedef ve kitle nasıl oluşturulur? Bunların eğitimini verdik. Eğitimimizde kurum ve kuruluşlardan sağlık, sosyal yardımlaşma, eğitim, özel eğitim, turizm ve ilçelerdeki hizmetler olmak üzere altı konu başlığındaki çalışmalar yer aldı. Üniversitemizde yürütülen iki günlük süreçte ise herkesin elinde birer tane Erasmus Plus Projesi var. Altı grup halinde altı projenin uygulama safhasını birlikte yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan düzenlenen eğitim 30 Mart Cuma günü sona erecek.