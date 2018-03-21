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Erasmus projesiyle gelen öğretmenlerle bilgi, yöntem paylaşacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

"Anaokulu'nda değerler ve kutlamalar” başlığını taşıyan Erasmus plus projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Bulgaristan çalışan öğretmenler Türkiye'ye geldi.

Erasmus projesiyle gelen öğretmenlerle bilgi, yöntem paylaşacaklar

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) "Anaokulu'nda değerler ve kutlamalar” başlığını taşıyan Erasmus plus projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Bulgaristan çalışan öğretmenler Türkiye'ye geldi. Proje kapsamında Türk öğretmenlerle buluşan yabancı öğretmenler bir hafta boyunca yaptıkları toplantılarla ülkelerinde izlenen yöntemleri birbirleriyle paylaşacaklar.

Projenin üyesi olan Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda bir hafta sürecek etkinliklerde öğretmenler ülkelerinde izlenen sistemleri birbirlerine anlatarak ortak bir yöntem belirlemeye çalışacak. Toplantıya katılan öğretmenlerin ortak gözlemi ise toplumlar içinde ahlaki değerlerin kaybolduğu ve bunların çocuklara küçük yaşlarda verilmesi.

"TEKNOLOJİ VE SOSYAL MEDYA TOPLUMDAKİ AHLAKİ DEĞERLERİ YOK EDİYOR"

Çek Cumhuriyetinde öğretmenlik yapan Oto Polasek "Teknoloji ve Sosyal medya toplumdaki Ahlaki değerlerin kaybolmasının nedeni olarak görüyorum. Çocukların anaokulundan başlayarak eğitilmesi gerekiyor. Umut ediyorum ki bu proje kaybettiğimiz değerleri geri getirmekte yardımcı olacak" dedi. Öte yandan İtalya'dan toplantıya katılan öğretmen Patrisya Maiorana Maria "Toplumumuzda bazı Ahlaki değerleri kaybettiğimiz düşünülüyorsa bu proje çok önemli." dedi.

OKUL MÜDÜRÜ EROL KARAKAYA "PROJELER ÇOCUKLARIN SOSYAL VE BİREYSEL BECERİLERİNİ ARTTIRIYOR"

İmece İlkokul Müdürü Erol Karakaya, okullarının 4 Avrupa Birliği projesinde yer aldığını belirterek "Projenin uygulama aşamalarının her birinde öğrencilerimizin sosyal, bireysel ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırdıklarını gözlemliyoruz. Bu amaçla zaman zaman öğrencilerimizle birlikte yurt dışına giderek toplantılara katılıyoruz. 4 projede de üzerimize düşen görevlerimizi yerine getiriyoruz" dedi. İmece ilkokulu İngilizce öğretmeni Figen Arslan ise "Ülkelerimizde uygulanan müfredat programlarını birbirlerimizle paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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