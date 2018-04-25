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Erbakan Vakfı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

"Erken seçim kararının ardından alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak  düzenlenen 'Erbakan Ödülleri' programı üzerinden güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi  samimiyetten uzak bir politikanın açık tezahürüdür"

Erbakan Vakfı tarafından, "Erken seçim kararının ardından alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak düzenlenen 'Erbakan Ödülleri' programı üzerinden güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi, samimiyetten uzak bir politikanın açık tezahürüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Erbakan Vakfınca, Saadet Partisince gerçekleştirilen "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri" törenine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Saadet Partisi yönetim kademesinin, Türkiye ve İslam dünyasında yaşanan sorunlara odaklanmak, akılcı ve milli görüş çizgisine dayalı çözümler ortaya koymak yerine, Erbakan ailesi başta olmak üzere, vakıfta görev alan, aileye ve "Erbakan" ismine yakın duruş sergileyen binlerce parti mensubunu geçen yıllar boyunca partiden uzaklaştırdığı iddia edildi.

Parti yönetiminin kendi camiasını dışlayarak, haksız ve kuvvete dayalı uygulamalarla milli görüş fikriyatına taban tabana zıt olan yeni bir anlayışı siyasi rotalarına hakim kıldığı değerlendirilen açıklamada, "Erken seçim kararı üzerine, alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak düzenlenen 'Erbakan Ödülleri' programıyla güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi samimiyetten uzak bir politikanın açık tezahürüdür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ödüller üzerinden Erbakan isminin arkasına saklanarak görüntü vermeye çalışılmasının samimiyetten uzak bir yaklaşım olduğu" kaydedildi.

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