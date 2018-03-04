Erbakan Vakfı Genel Başkanı Erbakan:

İSTANBUL (AA) - Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların çalışmalarının neticesindedir. İşte yeniden büyük Türkiye böyle kurulur, işte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşulur." dedi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde, vasiyeti üzerine kurulan Erbakan Vakfının Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlediği "Konuştuğunu yapan adam: Prof. Dr. Necmettin Erbakan" başlıklı etkinlikle anıldı.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın asrın mücahidi olduğunu söyledi.

Erbakan'ın pusulası akıl ve ilim, haritası ise İslam olan bir lider olduğunu belirten Fatih Erbakan, "Bu sayede İslam alemine 40 sene boyunca rehberlik etti, bu sayede İslam aleminin radarı vazifesini gördü. O mazlumların ve ezilenlerin umuduydu, o zalimleri ve siyonistleri titreten Erbakan'dı. Onun saçındaki her bir ak düşmüş tele baktığınızda Kudüs'ü, Çeçenistan'ı, Bosna'yı, Keşmir'i, Arakan'ı görmeniz mümkündür. Yolu peygamberlerin yoluydu." diye konuştu.