HABER

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Erbakan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:41 | Son Güncelleme

"Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların çalışmalarının neticesindedir. İşte yeniden büyük Türkiye böyle kurulur, işte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşulur"

İSTANBUL (AA) - Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların çalışmalarının neticesindedir. İşte yeniden büyük Türkiye böyle kurulur, işte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşulur." dedi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde, vasiyeti üzerine kurulan Erbakan Vakfının Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlediği "Konuştuğunu yapan adam: Prof. Dr. Necmettin Erbakan" başlıklı etkinlikle anıldı.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın asrın mücahidi olduğunu söyledi.

Erbakan'ın pusulası akıl ve ilim, haritası ise İslam olan bir lider olduğunu belirten Fatih Erbakan, "Bu sayede İslam alemine 40 sene boyunca rehberlik etti, bu sayede İslam aleminin radarı vazifesini gördü. O mazlumların ve ezilenlerin umuduydu, o zalimleri ve siyonistleri titreten Erbakan'dı. Onun saçındaki her bir ak düşmüş tele baktığınızda Kudüs'ü, Çeçenistan'ı, Bosna'yı, Keşmir'i, Arakan'ı görmeniz mümkündür. Yolu peygamberlerin yoluydu." diye konuştu.

"Erbakan Vakfımız, 'Erbakan'ı ve onun davasını, Erbakanca düşünmeyi tarihe gömüp üzerine beton dökeceğiz' diyen anlayışa karşı en güçlü ve tek başkaldırıdır." diyen Erbakan, hocasının davasından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Necmettin Erbakan'ın sözünün eri ve söylediklerini hayata geçiren bir insan olduğunu dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların çalışmalarının neticesindedir. İşte yeniden büyük Türkiye böyle kurulur, işte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşulur. Erbakan Vakfı milli görüşün şahlanış hareketidir. Siyonistlerin bu sebeple vakıf çalışmalarını yakından takip ediyor. Ne pahasına olursa olsun, karşımıza ne kadar engel, ne kadar zorluk koyarlarsa koysunlar, en kısa zamanda geleceğiz ve Türkiye'yi gösterdiğin (Necmettin Erbakan'ın) hedeflere ikinci 40 yılda bizler ulaştıracağız inşallah."

Erbakan konuşmasının sonunda 'milli görüş yemini' etti, salondaki vatandaşlar da yemini tekrarladı.

Bu arada, program sonunda çekilişle belirlenen 10 kişiye Umre seyahati hediye edildi.

İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma etkinliği Erbakan'ın ölümünün 7. yılı Necmettin Erbakan Vakfı Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan Sinan Erdem Spor Salonu

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

İlginizi Çekebilir

Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!

Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Gece kulübünde bodyguard dehşeti! İş arkadaşına tecavüz etti

Gece kulübünde bodyguard dehşeti! İş arkadaşına tecavüz etti

Abdullah Ağar'dan Afrin iddiası: Ölüm bölgelerinde imha etmek istiyorlar!

Abdullah Ağar'dan Afrin iddiası: Ölüm bölgelerinde imha etmek istiyorlar!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Trabzon’da toprak kayması

Trabzon’da toprak kayması

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.