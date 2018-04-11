Erbakan Vakfı’nda Emniyet Müdürü Aslan’a ziyaret

Prof. Dr.Necmeddin Erbakan Vakfı Erzurum İl Başkanı Erdal Karagül ve yönetim kurulu üyeleri polis haftası nedeniyle Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Erdal Karagül, polisimizin her daim yanında olduklarını polisimizin milletimizin mal ve can güvenliğinde vatan savunmasında askerimizle birlikte büyük gayretler gösterdiğini ve canlarını ortaya koyarak vatanımızı savunduklarını dile getirdi.
Karagül, terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini mücadele sırasında mücadele sırasında şehitlerimizin olduğunu dile getirerek şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi
İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan dünyada ve ülkemizde terörle mücadelede milli silahlarla başarılar elde edildiğini söyledi. Aslan, ülkemizin operasyon gücünün çok arttığını dile getirerek Afrin’de destan yazan güvenlik güçlerinden övgüyle bahsetti ve ziyaretlerinden dolayı Erbakan Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.
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