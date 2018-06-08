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Erbaş: Avusturya'nın kararı din özgürlüklerine aykırı bir karardır

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:11 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Erbaş: Avusturya'nın kararı din özgürlüklerine aykırı bir karardır

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avusturya hükümetinin ülkedeki 7 camiyi kapatma ve Türkiye'nin finanse ettiği yaklaşık 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme kararına tepki göstererek, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar çok yanlış bir karardır. İnsan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır" dedi.
Ordu'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Altınordu ilçesi Karacaömer'de Hz. Ömer Camii açılışına katıldı. Açılıştan önce, Avusturya hükümetinin ülkedeki 7 camiyi kapatma ve Türkiye'nin finanse ettiği yaklaşık 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme kararıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbaş, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar çok yanlış bir karardır. İnsan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır. Bu kararın ya da söylemin uygulama safasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini özellikle rica ediyorum. Çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini, inançlarını yaşama özgürlükleri vardır. Müslümanlarda bu özgürlüklerini tabi ki İslam’ın mabedi olan camilerde yaşayacaklardır, yerine getireceklerdir. Böyle bir yasaklama medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya yakışmamıştır. Böyle bir açıklama Avusturya'ya hiç yakışmamıştır" diye konuştu.
Kararın geri çekilmesi gerektiğini de söyleyen Erbaş, "Bizim medeniyetimizde mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Kendi ülkemizde Hristiyanların mabedi kiliseler, Yahudilerin mabedi sinagoglar son derece özgürdür, açıktır herkes ibadetini yapmaktadır. Avrupa'dan inanç özgürlüklerinden yana tavır beklerken, bu özgürlükleri genişletmeye yönelik çalışmalar beklerken böyle bir kısıtlama, cami kapatma anlayışı bizi üzmüştür. En kısa zamanda bu açıklamanın yanlış olduğunu, geri çekilme açıklamasının da bu açıklamadan vazgeçildiğine dair bir bildirinin de yapılmasının çok uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de mabetler açılırken, medeniyetin beşiği olduğunu iddia Avrupa'da bu tür yasaklamalar, bu tür kısıtlamalar, cami kapatıp cami görevlilerini ülke dışına çıkarma gibi anlayışlar anlaşılır gibi değildir" dedi.

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