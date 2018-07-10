Erbaş, Müslüman dini liderleri kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslümanların bulunduğu her yerde bir sıkıntı, bir acı var. Bunu tabii sadece hissetmek yetmiyor, hissetmemek zaten artık yolun sonuna geldiğimiz anlamına gelir."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmak için gelen Müslüman dini liderleri kabul etti.

Kabulde konuşan Erbaş, heyeti Başkanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu'da yaşayanlar ile gönül coğrafyasında yaşayan Müslümanlar arasında hiçbir fark olmadığını belirtti.

Birçok ayetin ve hadisin müminlere kardeş olduklarını hatırlattığını dile getiren Erbaş, "Dünyanın durumuna bakıldığında Müslümanlar yüz yıl önce parçalanmışlığın, bölünmüşlüğün acılarını bugün yaşıyor. Dünya haritasında Müslümanların bulunduğu her yerde bir sıkıntı, bir acı var. Bunu tabii sadece hissetmek yetmiyor, hissetmemek zaten artık yolun sonuna geldiğimiz anlamına gelir." diye konuştu.

Erbaş, bu durumu hissetmenin yanı sıra Müslümanların birliğini ve beraberliğini sağlamanın gayreti içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, Başkanlığın bu amaçla ramazan ayında 84 ülkede, Kurban Bayramı'nda ise 140 ülkede faaliyet gösterdiğini aktardı.